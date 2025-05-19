——访柬埔寨首相洪玛奈

本报记者 白元琪 赵益普

“柬中深化合作将推动柬埔寨实现可持续发展，并向2050年成为高收入国家的发展目标迈进。柬方期待同中方携手努力，将双方的共同愿景转化为务实合作成果，开启两国合作高质量、高水平、高标准的新时代。”柬埔寨首相洪玛奈日前在接受本报记者书面专访时表示。

今年4月，习近平主席成功对柬埔寨进行国事访问并取得多项重要成果。洪玛奈表示，习近平主席此访是“柬中两国关系新的历史性里程碑”。“柬中拥有特殊的铁杆友谊，习近平主席重视柬中传统友谊与合作，我对此深表感激。”洪玛奈说，柬中坚如磐石的友谊和各领域互利共赢的合作，给两国人民带来了实实在在的福祉。

访问期间，两国领导人共同宣布将中柬关系定位提升为新时代全天候中柬命运共同体。这是中国首次同东南亚国家将双边关系提升到全天候高度，也是在双边层面构建的首个新时代全天候命运共同体。中柬双方签署37份合作文件，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生等领域，既帮助柬方提升自主发展能力，也广泛惠及普通民众。洪玛奈表示：“我同习近平主席共同见证了多项合作文件和协议的签署，这些实实在在的合作将造福两国人民。”

2023年9月，刚刚就任柬埔寨首相的洪玛奈选择中国作为第一个进行双边访问的国家。一个月后，洪玛奈再次来到北京，出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。“2023年短时间内两次访问中国，表明柬埔寨新政府对于稳定持续的柬中关系的高度重视，我很珍惜那两次访华经历。”洪玛奈说。

谈及共建“一带一路”合作，洪玛奈表示，柬埔寨是首批支持并加入共建“一带一路”倡议的国家之一，10多年来，柬埔寨发展受益于柬中高质量共建“一带一路”。“金港高速提高了金边和西哈努克港这两个经济中心之间的往来效率；西哈努克港经济特区为柬埔寨创造了数万个就业岗位；此外还有大批中国企业、商人在柬埔寨投资设立工厂。”洪玛奈说。

洪玛奈表示，在东盟—中国全面战略伙伴关系日益深化的背景下，中国构建周边命运共同体的愿景和努力将继续推动东盟地区的和平发展与共同繁荣。作为东盟成员国及中国长期以来的好朋友，柬埔寨愿意继续为东盟—中国合作发挥建设性作用。

中国是上海合作组织2024至2025年轮值主席国，并将于今年主办峰会。洪玛奈表示，柬埔寨自2015年成为上海合作组织对话伙伴以来，一直积极倡导东盟与上海合作组织合作。上海合作组织致力于加强地区和平与安全，促进经济、文化和科技合作，是促进成员国乃至全世界共同安全与和平的重要平台。

洪玛奈高度赞扬中方提出的三大全球倡议和亲诚惠容周边外交理念。他说：“中国领导人提出的三大全球倡议为全球南方发展提供了新机遇，促进了和平、安宁与可持续发展，包括柬埔寨在内的广大发展中国家均从中受益。中方提出的亲诚惠容周边外交理念成就了中国的卓越进步与发展，也为区域国家和平稳定和长期繁荣作出了重要贡献。10多年来，本区域的贸易发展、投资增长、旅游业进步、人文交流加强及互联互通改善等，都离不开亲诚惠容周边外交理念和互利共赢合作精神。”

近年来，中柬“钻石六边”合作促进了柬埔寨发展。洪玛奈表示，以“工业发展走廊”“鱼米走廊”为代表的柬中“钻石六边”合作架构增进了柬中两国各领域联系，有力支持了柬埔寨的经济增长。柬中两国经济互补性强，“钻石六边”合作将在未来展现更大潜力和生命力。洪玛奈认为，柬中高水平合作不仅造福两国，还将成为南南合作的典范。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)