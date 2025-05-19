无论国际形势如何变化，中方加强对阿合作的初心不变、方向不改、信心不减

“中国愿同阿拉伯国家一道努力，深化政治互信，促进互利合作，增进人文交流，在各自现代化道路上携手前行，构建更高水平中阿命运共同体。”5月17日，习近平主席向阿拉伯国家联盟首脑理事会会议轮值主席伊拉克总统拉希德致贺信，祝贺第三十四届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议在巴格达召开。习近平主席贺信充分体现中方对发展中阿关系的高度重视，以及与阿拉伯国家携手合作、共谋发展的真诚愿望。

近年来，中国同阿拉伯国家关系蓬勃发展，树立了发展中国家团结合作的典范。在2022年举行的首届中国—阿拉伯国家峰会上，中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。习近平主席出席峰会并发表主旨讲话，提炼了“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神，规划了构建中阿命运共同体的路径方向，提出了中阿务实合作“八大共同行动”。两年多来，中阿战略互信不断深化，务实合作惠及人民，人文交流进一步丰富，中阿命运共同体建设取得明显进展，中阿关系进入了历史最好时期。无论国际形势如何变化，中方加强对阿合作的初心不变、方向不改、信心不减。2026年，第二届中国—阿拉伯国家峰会将在中国举办，这必将成为中阿关系史上又一座重要里程碑。

中国和阿拉伯国家都坚持从战略高度和长远角度看待彼此关系。不久前，阿盟外长理事会会议第四十五次专门通过对华友好决议，重申阿拉伯国家支持一个中国原则和共建“一带一路”倡议，欢迎2026年在中国举办第二届中阿峰会，赞赏中国在促进地区和平与安全方面所作的外交努力。这彰显了阿拉伯国家发展对华关系的决心和对举办第二届中阿峰会的高度重视。从促成沙特与伊朗复交，到中阿合作论坛第十届部长级会议发表《中国和阿拉伯国家关于巴勒斯坦问题的联合声明》，从推动巴勒斯坦内部和解，到支持埃及和阿拉伯国家共同发起的加沙恢复和重建计划，面对动荡不安的地区局势，中国坚定支持阿拉伯国家加强战略自主，维护国家主权和民族尊严，支持阿方通过对话协商化解矛盾分歧，走团结自强、集体安全之路。

平等互利是中阿友好的不竭动力。中国向西开放和阿拉伯国家向东发展双向奔赴，汇聚成优势互补、互惠共赢的合作洪流。中国连续多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中方将30个阿方项目纳入全球发展倡议项目库，同阿拉伯国家实施、探讨45个阿方发展合作援助项目，共建“一带一路”倡议在22个阿拉伯国家实现“全覆盖”，为阿方培训3400多名各领域专业人才。中阿各领域合作全面发展，惠及双方近20亿人民，共同走出了创新、开放、绿色、普惠的发展之路。中国同阿拉伯国家的“八大共同行动”取得重要早期收获，又从创新、金融、能源、经贸、人文五个维度启动构建“五大合作格局”，延续中阿合作全面推进的好势头，带动新时代中阿合作迈上新台阶。

中国有句古语“仁者爱人，智者利人”，阿拉伯谚语说“人心齐，火苗密”。当前，世界百年变局加速演进，中东形势复杂演变，阿拉伯国家坚持独立自主，促进发展振兴，维护公平正义，为壮大全球南方声势发挥了积极作用。中国将始终做阿拉伯国家值得信赖的朋友和伙伴，坚定站在阿拉伯国家正义事业一边，共同为人类维护和平、促进发展、坚守正义、追求进步注入巨大积极能量。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)