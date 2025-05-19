——习近平主席向第三十四届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议致贺信引发热烈反响

5月17日，国家主席习近平向阿拉伯国家联盟首脑理事会会议轮值主席伊拉克总统拉希德致贺信，祝贺第三十四届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议在巴格达召开。接受本报记者采访的阿拉伯国家各界人士表示，习近平主席的贺信彰显中方对阿中关系发展和阿拉伯国家正义事业的高度重视和坚定支持，为阿中在各自现代化道路上携手前行、构建更高水平阿中命运共同体注入信心和动力。

“阿中合作不断壮大全球南方力量”

伊拉克外交部副部长希沙姆·阿拉维表示，习近平主席的贺信凸显中方对发展阿中关系的重视，必将推动阿中友好合作进一步深化。阿拉伯国家高度赞赏中国提供的坚定支持。

伊拉克政府发言人巴西姆·阿瓦迪表示，伊方感谢习近平主席向拉希德总统致贺信，相信伊中、阿中关系将继续取得长足发展。

伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米表示，习近平主席的贺信彰显中国与伊拉克等阿拉伯国家的友好情谊。中国始终支持阿拉伯国家的和平发展事业，贺信传递出中方坚定站在阿拉伯国家人民一边、站在阿拉伯国家正义事业一边的明确信息。

“习近平主席的贺信充分展现了中方对发展阿中关系的高度重视。”阿尔及利亚丝路新闻网站总编辑阿卜杜·卡迪尔表示，“中国始终是阿拉伯国家值得信赖的朋友和伙伴，中方对阿拉伯国家正义事业的坚定支持体现了大国担当。”

“习近平主席的贺信体现了中国对全球南方团结的高度重视。中方提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为同阿拉伯国家携手发展提供了切实可行的路径。”埃及贝尼苏韦夫大学政治与经济学院教授纳迪娅表示，中国积极推动中东地区和平发展，展现出与阿拉伯国家同呼吸、共命运的真诚立场。

“中国一贯主张通过对话协商解决争端，响应阿拉伯国家的呼声。”科威特《报章报》国际部主任沙尔比勒·巴尔卡特表示，2023年中国成功推动沙特和伊朗实现和解，“为地区实现和平与安全发挥了重要作用”。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，阿拉伯国家与中国同属全球南方，双方用实际行动为维护地区和平、稳定、发展作出贡献。

“中国始终给予阿拉伯国家可信、可靠的支持。”阿联酋国际问题专家纳吉拉·阿扎鲁尼表示，阿中政治互信不断加强，各领域合作不断深化，“阿中合作不断壮大全球南方力量，为全球南方团结发展提供更多机遇”。

“阿中收获全方位多领域合作成果”

“习近平主席在贺信中强调，中国将始终做阿拉伯国家值得信赖的朋友和伙伴。阿方对此深表赞同，并积极支持同中方深化友好合作。”沙特经济学家阿卜杜拉·阿勒阿提表示，阿中合作领域广泛，双方在数字经济、绿色发展、空间技术等方面合作潜力巨大，“正如习近平主席所指出的，发展是解决一切问题的总钥匙。中方提出的一系列重大倡议与阿拉伯国家发展战略高度契合，沙特愿与中国深化各领域合作。”

“阿中合作树立了发展中国家团结合作的典范。”卡迪尔表示，近年来，阿中各领域务实合作不断深化，2024年阿中贸易额突破4000亿美元，“阿中积极开拓新能源领域合作，双方在交通基建、卫生医疗、航天合作等领域的一系列重大合作项目有效助力地区国家发展。”

“阿中关系建立在务实合作、互利共赢的基础之上，双方相互支持彼此核心利益，照顾各自重大关切，政治互信不断加深。”巴尔卡特表示，“从能源到基础设施建设、从通信到太空探索、从投资到工业发展，阿中收获全方位多领域合作成果。”

“我见证了阿中合作在埃及落地生根、开花结果。”纳迪娅表示，中企建设的大型光伏电站、港口与工业园区项目等，改善了当地民生，增强了地区自主发展能力。“阿中合作为阿拉伯国家发展注入强劲动力，体现了真正的互利共赢。”

“阿拉伯国家期待第二届阿中峰会”

“日前，我赴华参加阿中合作论坛第十一届企业家大会暨第九届投资研讨会，深切感受到阿中友好合作氛围。我们愿与中方共同努力，进一步深化阿中关系，为明年在中国举办的第二届阿中峰会做好准备。”阿拉维表示，阿拉伯国家视中国为重要合作伙伴，希望借鉴中国发展经验。阿中将深化各领域务实合作，实现阿中共同繁荣发展的愿望。

阿勒阿提表示，2022年在利雅得举行的“三环峰会”为阿拉伯国家凝聚共识提供了平台，开启了沙特等阿拉伯国家与中国关系的新时代。中国是全球和平稳定、繁荣发展事业的坚定支持者，是阿拉伯国家的好朋友。相信第二届阿中峰会将成为阿中关系史上又一重要里程碑，为构建更高水平阿中命运共同体夯实根基。

卡迪尔表示，在2022年举行的首届阿中峰会上，阿中双方一致同意全力构建面向新时代的阿中命运共同体，第二届阿中峰会值得期待，“阿中在创新技术、绿色经济、粮食安全等领域进一步加强合作，可以推动阿中关系走向更加美好的未来。”

“第二届阿中峰会将是深化阿中关系的重要契机。”纳迪娅表示，期待双方进一步明确未来合作方向，推动更多机制化合作成果落地，特别是在可持续发展、高科技、人文交流等方面加强沟通协作。

“阿拉伯国家期待第二届阿中峰会。”巴尔卡特表示，“在实现现代化的道路上，阿拉伯国家期待与中国开展更加紧密的合作。”

（本报迪拜、利雅得、阿尔及尔、开罗5月18日电 记者管克江、任皓宇、张志文、郝瑞敏、黄培昭，本报中东中心分社伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)