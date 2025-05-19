彭训文 王沁睿

广西南宁国际铁路港是中国铁路出口越南集散中心，也是中国西部陆海新通道的重要节点。图为南宁国际铁路港一片繁忙景象。

新华社记者 周 华摄

中国海关总署数据显示，2025年前4个月，东盟继续稳居中国第一大贸易伙伴地位，中国与东盟贸易总值2.38万亿元，增长9.2%。

中国与东南亚国家友好交往源远流长，东南亚是海外华侨华人聚居最为密集的地区之一。长期以来，东南亚地区侨商华商发挥融通中外优势，在推动区域经贸合作中积极贡献力量。如何发挥侨力推动中国和东南亚国家合作？本报采访了相关领域学者和东南亚地区侨胞。

双边合作让民众获得实惠

▼ 新闻

马来西亚关丹港，“海丰太平洋”轮汽笛长鸣，一路北上驶向中国广西北部湾港。

随着关丹港—北部湾港冷链精品航线正式开通，马来西亚的特色水果蔬菜直达中国市场，中国的化肥、日用品等也通过这条航线进入东南亚市场。一条冷链航线，蕴藏着两国经贸合作的勃勃生机。

近年来，中国和东南亚国家在多个领域开展广泛深入的合作。不久前，中国同越南、马来西亚、柬埔寨共签署百余份合作文本，内容涉及产业链、供应链、数字经济、文化体育、人力资源开发、海关检验检疫等多领域。

▼ 感言

泰国华商中心主任刘少毅：2016年，我从河南信阳来到泰国曼谷创业，那时泰国出口中国的商品主要是乳胶枕、化妆品等，现在双方在水果、大米、橡胶等产品的贸易规模持续扩大。我在曼谷街头见到的中国品牌新能源汽车也越来越多，十余家中国车企在泰国设厂。

在泰国创业期间，我创建泰国华商中心，专注跨境经贸服务、政策咨询与资源对接，助力中泰企业在新能源、智能制造等领域合作。我们不仅帮助中国企业在泰国投资兴业，还助力构建起涵盖电路板、橡胶轮胎等配套产业的环保供应链体系。去年我们成功促成一家中国高科技企业在泰国落地，从初步了解政策到最后投产仅用5个月。

马来西亚马六甲潮州会馆主席黄瑞雷：作为一名华裔，我虽然工作、生活在马来西亚，但是有时间就会回到中国，这些年感受到的一个明显变化是马中民众往来更加便利了。随着免签政策的实施，我现在当天买机票就能回到中国。

我在马来西亚涉足多个行业，既从事房地产开发，又做外贸，比如将中国的农业产品进口到马来西亚。这些年，随着两国对外开放合作和经贸往来愈发紧密，货运时间逐渐缩短，以前从中国进口货物需要单独购买货柜，海运要大半个月。现在每天货轮往来频繁，货柜搭船方便，只需要7至10天就能送达，空运更是每天都有航班往来，太方便了。

越南中国总商会安徽企业联合会创始会长袁晓峰：近年来，中越两国各领域合作走上快车道，越南咖啡、椰子等产品深受中国消费者青睐，中企承建的河内轻轨2号线便利当地民众出行，光伏和垃圾发电等项目保障越南能源供应，这些合作让两国民众获得实惠。期待两国继续发挥互补优势，深化新兴领域合作。

为深化区域经济一体化注入新动能

▼ 新闻

近年来，中国和东盟双边经贸往来保持良好增长势头。2024年，中国与东盟贸易总值达到6.99万亿元，增长9.0%，占中国外贸总值的15.9%。东盟连续5年稳居中国最大贸易伙伴，中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴地位。

2024年10月，中国—东盟自贸区3.0版升级谈判取得实质性成果。中国人民大学重阳金融研究院最近发布题为《被低估的马来西亚：东南亚枢纽战略价值与中马关系深化路径》研究报告，报告呼吁发挥马来西亚作为东盟轮值主席国的协调作用，积极推进落实中国—东盟自贸区3.0版和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）提质升级。

▼ 观点

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏：中国—东盟自贸区3.0版释放推动建设开放型世界经济体系的重要信号，在制度上为促进贸易投资自由化便利化、维护区域供应链稳定保驾护航。中国—东盟自贸区3.0版将为双方在数字基础设施建设、绿色产业发展等领域加强合作提供更多便利。

推动经济全球化行稳致远，需要让更多国家和民众参与发展、共享红利。东盟与中国共有20多亿人口，在这个大市场里，加强从生产到销售的各环节整合，形成优势互补，有利于增强区域共同发展繁荣的动能。

马来西亚策略分析与政策研究所主席杨燕美：RCEP为东南亚国家与中国构建稳定、具有韧性与前瞻性的区域合作机制提供了基础。随着马中两国不久前发表关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明，双方在RCEP框架下的合作将进入新阶段。

马中在新兴领域合作的潜力巨大。RCEP为马来西亚与中国在数字经济、绿色低碳技术、人工智能等新兴领域合作提供了新渠道。中国在人工智能、算法与大模型方面的突破，为区域智慧治理与先进制造业发展注入新动能；在绿色能源方面，马中两国在光伏、电动车、储能系统等方面也有相关合作。马中可继续推进科技合作项目在马来西亚“落地扎根”，例如设立AI算法研发中心、绿色技术试点园区、电动车产业集群等。

双方还可以推动建立区域技术标准互认机制，建设RCEP贸易便利化中心；在RCEP框架下设立创新与人才流动机制，包括推动科技人才互访、共建人工智能联合实验室、设立技术签证便利化制度、共建科研平台与高等教育合作机制等，为构建区域创新生态注入持续活力。

更好发挥东南亚侨胞的桥梁作用

▼ 新闻

近日，2025“广西三月三·乡音播全球”大型文艺晚会在越南胡志明市举行。该活动由广西侨联、中国驻胡志明市总领事馆支持指导，由越南中国总商会广西企业联合会主办。目前，越南中国总商会广西企业联合会理监事单位78家，会员企业近300家。

不久前，200余名马来西亚青少年、华裔青少年参加马来西亚潮州公会联合会主办的英歌舞培训班，培训内容包括英歌舞文化渊源、化妆技巧及表演动作等。自20世纪30年代创会开始，马来西亚潮州公会联合会秉持联络乡情、发挥互助、关怀桑梓、照顾乡人的宗旨，已有50多个会馆，会员达数十万人。

▼ 观点

黄瑞雷：近年来，很多中国企业来到马来西亚发展业务。我所在的商会多年来积极帮助许多中国企业，分享企业申办流程、相关风险等信息，为企业项目落地提供便利，并与中国同行建立良好的合作关系。作为华商，我们希望帮助更多中国同行找对人、做对事。

海南大学“一带一路”研究院院长梁海明：为更好发挥东南亚侨胞的桥梁作用，一是要建设东南亚华侨华人大数据库，整合投资、教育、文化、商会等信息资源，为政策制定、项目合作和人才引进提供支持。二是搭建合作平台，推进中国和东南亚项目对接。鼓励地方政府、产业园区、商协会与东南亚华商建立常态化合作渠道，推进基础设施、制造业、数字经济等重点领域项目合作。三是推动“中资+华资”联合投资。鼓励中资企业本地化发展，利用华人企业的市场网络和社会资源，提升项目落地效率。四是加强文化交流与青年培养。深化中国与东盟文化交流，扩大华裔学生来华留学计划，吸引优秀华裔青年参与中国企业实习与科研项目。五是支持华侨华人企业进军新能源、智能制造、跨境电商等新兴领域，提供技术合作、数字化培训与绿色发展政策支持。

刘少毅：展望中国和东南亚国家合作，我十分看好双方在农产品贸易、制造业、新能源、数字经济等领域的合作前景。我们正在积极打造数字化服务平台，将政策解读、流程追踪等服务线上化，并重点布局跨境电商与绿色经济。我们还在推进“数字孪生工厂”项目，为中国企业打造“数字先行、实体跟进”的新型“出海”模式。泰国华商中心将继续扮演“超级连接器”角色，让技术转移更精准、资源匹配更智能，同时将积极参与泰中各项友好合作事务，为泰中开启共享和平、共同繁荣的下一个50年，发挥青年华商的新作为。

(责编：岳弘彬、牛镛)