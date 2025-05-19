本报记者 赵晓霞

加德满都杜巴广场九层神庙修复现场。

尼泊尔当地木匠正在制作木构件。

修复后的尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙。

元代时，尼泊尔著名工艺家阿尼哥率工匠来华，主持修建了北京妙应寺白塔等宏伟建筑。

近年来，中国“文物医生”前往尼泊尔，和当地文物保护工作者共同努力，让因地震遭到破坏的尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙重焕生机。

今年，恰逢中国和尼泊尔建交70周年。如今，九层神庙再次巍然耸立、恢复往日辉煌，不仅展示了其厚重的历史，也向世界展示了中尼两国的友谊。

尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙建筑群的罗汉院中，中国援助尼泊尔九层神庙修复项目的展览现场，每当尼方技术人员找到自己当时参与修复的照片，会特别开心，有的还带自己的朋友一起来看。这些场景给中国文化遗产研究院文化遗产保护国际合作中心负责人王晶留下了特别深的印象，她从2019年起参与修复项目，此后担任项目技术总工，一直到项目竣工。

从时间线看，中国援助尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目于2017年开工，2022年通过中期验收，2024年通过竣工验收。

“在完成九层神庙的修复后，我们在罗汉院布设了中国援助尼泊尔九层神庙修复项目的永久展览。展览地点选在罗汉院西侧厢房，这是院内唯一对内开门的房间。尼方能将九层神庙建筑群这么重要的位置留给我们做永久展览，体现了对我们工作的肯定。现在，中尼合作修复九层神庙建筑群的事迹也成为建筑历史的一部分，象征着中尼友谊世代传承。”王晶说。

修复面临多重挑战

加德满都谷地是尼泊尔首个世界文化遗产，杜巴广场九层神庙及附属建筑是其重要组成部分。木构披檐，木雕花窗，斜撑与檐柱上图案精美……九层神庙建筑群作为典型的纽瓦丽建筑，体现着高水平的尼泊尔传统工艺，极具历史价值与艺术价值。

但发生在2015年4月的一场8.1级地震让加德满都谷地绝大多数历史悠久、雕刻精美的神庙、宫殿、民居等文化遗产遭到破坏。

地震发生后，中国政府第一时间投入尼泊尔震后救援工作。中国援助尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目是中国政府援助尼泊尔震后重建一揽子中长期项目之一，也是中国在尼泊尔开展的首个震后文物保护修复项目。项目受中国商务部委托，在中国国家文物局的技术指导下，由中国文化遗产研究院承担整体修复任务。

当时的九层神庙建筑群笼罩在地震的阴霾下，九层塔上部3层坍塌，断壁残垣上铺着防雨布，巨大的挑檐上长着杂草。在东侧的小花园里堆积着大量木构件，其中一部分是附近建筑塌落下来的，难以辨认出它们原来的位置。罗汉院南墙下灰尘弥漫，散落着大量掉落下来的木刻神像手臂——这是震后九层神庙建筑群的模样。

来自中国的项目工作队痛心之余，要解决的第一个问题是怎么修复？

2015年11月，中国文化遗产研究院组建考察组赴当地考察。当时修复面临的挑战可以用“急、难、险、重”来描述——九层神庙建筑群在地震中受到严重破坏，约有550平方米的局部建筑完全倒塌；东南角塔整体向西南方向歪闪，严重倾斜；80%的墙体因为地震造成的挤压，产生了不同程度的变形和开裂；大量木构件散落损坏；同时，建筑还出现了基础局部不均匀沉降、排水不畅等问题。

“但九层神庙建筑群的历史资料又很有限，关于其建筑情况和之前修复过程的记录都缺乏系统资料，这给修缮工作的开展带来了挑战。”王晶说，“另一重挑战是建筑局部基础出现了一些不均匀的沉降。对古建筑的修缮来说，即使上部建筑结构塌落得再厉害，如果基础没问题，都能找到证据修复，但如果基础出现问题，修缮会是一个大难题，因为要评估是否要把上部建筑全部拆落以及建筑基础所在的土壤是否需要处理。”

再加上加德满都地处喜马拉雅山脉南麓的冲积平原地带，季风带来丰沛的降雨，也增加了开展修复工作的难度。每年5月至9月是尼泊尔的雨季，排险支护刻不容缓。

在这种情况下，项目工作队首先对墙体进行支撑加固，减少墙身荷载；再对屋面及出现漏水、渗水的地方做临时防水层，在罗汉院内院与建筑外圈分别搭设内、外满堂脚手架，相互勾连形成整体防护、施工网架。

最大限度保存文物历史信息

在重重挑战下，通过分析建筑结构特征及其残损机理，全面勘察、梳理文物建筑的地震灾后损伤，并对九层神庙局部区域开展了考古调查与勘探，对修缮对象进行材料、结构性能检测，中方修复团队与尼泊尔当地专家共同制定了九层神庙建筑群地震灾后清理、防护和修缮的技术路线。

2017年，中国援助尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目开工。工作队坚持“最小干预，最大限度保护文物的历史信息”的理念。

“‘最小干预’并不意味着做得少，‘最大限度保护文物的历史信息’则意味着要付出许多‘看不见”的努力。在九层神庙修复的过程中，项目部尽可能最大限度地使用老构件，对不影响结构安全的构件进行修补。”王晶说。

但在实际修复过程中，最终得以运用这个理念开展工作经过了磨合期。尼方希望九层神庙尽快修复好，以满足当地民众的需求，也提出“修复老旧构件费时费力，何不换一件新的？”

对此，中方项目工作队在游客和施工安全的前提下，边开放边修复，同时和尼方多次进行现场技术沟通，说服对方最终认可中方修复方案。数据显示，80余名当地技艺精湛的木雕工匠与泥瓦匠受聘开展构件的精细修复、利用与预拼装等工作，3700余件雕刻构件按原型制重做补配，老旧构件利用率达到85%，其背后正是中国文物保护理念的体现。

考虑到项目修复现场空间有限且游客众多，东北角塔和九层塔塌落部分需要转移到更宽敞的场地进行修复，项目部就在尼泊尔国家博物馆搭建了第二修复现场进行拼对。

东北角塔、九层塔繁复精美的雕刻背后是巨大的拼装工作量。这些纯手工制作的木构件往往只有一两厘米的细微偏差，要做到同一类构件的位置不混淆，就必须功力深厚、耐心十足。如果图省事，可以快速装好，再做细微“剪裁”，项目团队则选择了最“费力”的方式，人力成本和时间成本成倍地增加，但这样可以最大限度地保存文物的历史信息。

九层塔上部3层的情况特殊，因坍塌只能复建。“复建依据的是一套上次地震后德国团队帮助加固修复九层塔的图纸，根据其原有的历史风貌和德国专家留下的技术图纸，我们进行了优化，重新以砖和木为主要结构和材料复建起来。”王晶说。

项目工作队特意研究了九层神庙建筑用砖。据王晶介绍，包砌方法有点像三明治，外层是带釉面的红陶砖，里面的红砖则是承重的普通烧结砖，每一层都不一样，材料也不一样。“我们按照原来的工艺进行了分辨，尽量用老砖，如果需要采购新砖，就去找老砖窑帮我们烧制。”

文化遗产保护国际合作典范

九层神庙建筑群承载着尼泊尔重要的历史与文化，在尼泊尔人民心目中有着神圣的地位。对其的修复不仅是一次技术实践，更是一场文化对话。

在修复中，项目工作队认真研究了九层神庙建筑群的传统工艺，发现尼泊尔的多重檐建筑与中国的木构建筑明显不同，多采用木榫与木销钉结合的方式。王晶表示，其“回”字形平面格局和平顶密椽基本结构，由于建筑的纵向结构拉接薄弱，导致地震中九层塔上部3层塌落在罗汉院里。中国专家针对建筑的结构特征和材料特性进行研究，在修复中对建筑薄弱环节的节点进行补强。

此外，九层神庙建筑群用的木材是一种被称为娑罗木的硬木。中国项目组根据建筑用材特性和结构特点，采用金属绳索对结构薄弱节点进行加固，这种柔性材料能够很好地与硬质娑罗木配合，并且隐藏于构件内部，不影响外观。

值得一提的是，在对木雕的保护维修中，当地工匠发挥了很大作用。建筑上雕刻的纹饰与神祇有着特殊的文化意义，为此项目工作队专门聘请了世代在王宫工作的传统木匠和尼泊尔专家参与修复，严格遵循纽瓦丽建筑的传统工艺做法，使建筑的真实性、完整性和突出普遍价值都得到了很好保护。

参与过修复的木匠勒其米表示，自己本来已经打算转行，因为参与九层神庙修复项目，可以继续从事传统木雕工作，也认识到传统工艺的价值与意义。他非常认可中国工作队的文物保护基本原则，并表示以后在修复尼泊尔其他震损文物时也将践行中国的保护理念。

“可以说，我们的项目在给传统木匠提供就业岗位的同时也助力尼泊尔传统文化的传承。”王晶说，“我们项目部的尼泊尔雕刻师苏门还在去年的全国木雕竞赛中获了奖。”

从2017年正式开工到2024年通过竣工验收，中方团队和尼泊尔文物保护同行以及当地传统工匠互学互鉴，互帮互助，顺利完成九层神庙震后修复。“当时，在对尼泊尔震后文物修复的团队中，除了中国，还有日本等团队，我们承担的项目无论从遗产的真实性保护上，还是建筑修缮工程的质量和进度上，都赢得了尼方朋友和国际同行的肯定。”王晶说。

尼泊尔考古局原局长高塔姆称赞修复项目保护了九层神庙建筑群的真实性与完整性，“感谢中国政府和中国专家为尼泊尔震后文化遗产修复所作的巨大贡献，中方工作效率高、质量好，九层神庙保护修复项目是文化遗产保护国际合作的典范。希望文化遗产成为友谊的桥梁，未来尼中在文物保护领域展开更多合作”。

（本文配图均由中国文化遗产研究院提供）

延伸阅读

目前中国团队在尼泊尔开展的文物修复项目

据王晶介绍，目前中国团队正在尼泊尔努瓦科特杜巴广场王宫开展修复工作。努瓦科特杜巴广场王宫修复一期项目是中国政府继加德满都九层神庙建筑保护修复工程之后援助尼泊尔文物保护修复工程的第二个项目，也是尼泊尔震后恢复的重点援助项目。

努瓦科特杜巴广场王宫建筑群是尼泊尔重要的文化遗产，同时也是当地重要的宗教文化中心。对努瓦科特杜巴广场建筑群的价值研究、保护修复与展示利用，将使该遗产各要素得到真实、完整的保护，使遗产的价值得到延续，同时也将进一步加强中国与尼泊尔两国在文化遗产保护方面的合作交流。

(责编：岳弘彬、牛镛)