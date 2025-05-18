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商务部公布对原产于美欧等地进口共聚聚甲醛反倾销调查终裁

2025年05月18日23:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月18日电 商务部18日发布公告，公布对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛反倾销调查的最终裁定。

　　2024年5月19日，商务部（以下称调查机关）发布公告，决定对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。调查机关最终认定，原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛存在倾销，中国大陆共聚聚甲醛产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

　　根据《中华人民共和国反倾销条例》第三十八条规定，商务部向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2025年5月19日起，对原产于美国、欧盟、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛征收反倾销税。

　　共聚聚甲醛具有机械强度高、高耐疲劳性、高耐蠕变性等良好的力学综合性能，可以部分替代铜、锌、锡、铅等金属材料，可直接用于或经改性后用于汽车配件、电子电器、工业机械、日常用品、运动器械、医疗器具、管道管件、建筑建材等领域。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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