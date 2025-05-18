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意大利专家：期望与中国博物馆加强对话合作

2025年05月18日15:36 | 来源：新华网
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　　新华社罗马5月18日电（记者张馨文）意大利知名博物馆负责人和专家日前在接受新华社采访时表示，意大利博物馆希望与中国博物馆建立更紧密的对话与合作关系，推动文明交流互鉴。

　　威尼斯博物馆基金会科学总监基娅拉·斯夸尔奇纳长期致力于意中文化交流，曾策划多场与中国相关的展览。她以意大利著名探险家马可·波罗为例说，这位历史人物不仅融入了古代中国的社会生活，还将独特的中国文化带到欧洲。

　　“未来，意中博物馆还有广阔的合作空间可供挖掘。比如，陶瓷和玻璃，是意中两国在历史上都有悠久传统的艺术形式，围绕特定主题的文物，我们可以展开合作研究和策展。”斯夸尔奇纳说，“希望继续与中国的博物馆、科研机构以及高校保持对话，深化交流合作。”

　　在庞贝考古公园任职的专家温琴佐·卡尔瓦内塞表示，庞贝古城期待来自中国的更多合作。

　　“就在几个月前，我们刚接待一批来自中国的专家团队。”他说，庞贝古城始终欢迎中国专业人士前来交流与合作。

　　“庞贝古城展示了千年前普通人的日常生活，这比展示王室和贵族的生活更有感染力。”卡尔瓦内塞说，“国际博物馆日让我们有机会强调博物馆的重要性，我们可以在博物馆里学习历史，避免重蹈覆辙，更好地规划未来。”

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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