新华社洛杉矶5月17日电（记者高山 谭晶晶）美国联邦调查局17日说，当日在加利福尼亚州棕榈泉市一家医疗健康机构外发生的爆炸事件造成1人死亡，至少4人受伤，并称这是“蓄意恐怖主义行为”。

联邦调查局地区助理主任阿基尔·戴维斯在新闻发布会上说，爆炸威力巨大，联邦调查局已启动调查，目前尚不清楚该事件是国内恐怖主义行为，还是国际恐怖主义行为。

当地时间17日11时许，距棕榈泉市中心不到1.6公里的一个生育诊所外发生爆炸。当地官员说爆炸波及附近多个街区，有数栋建筑物受损。棕榈泉市长罗恩·德哈特告诉媒体，爆炸源于建筑物前一辆汽车里或附近的炸弹。

戴维斯说，在爆炸车辆附近发现了一名死者。《洛杉矶时报》援引警方内部简报称联邦调查局认为死者为嫌疑人，警方在爆炸的车辆旁还发现了一支AK-47步枪和一支AR系列的步枪以及弹药。

当地电视台画面显示，诊所建筑严重受损，建筑物前有一辆焦黑的汽车残骸。

执法部门尚未公布爆炸动机及嫌犯身份等信息。当地警方在事发后封锁了现场，对现场及周边社区展开大规模搜索，以防有其他暗藏的爆炸装置，最终认定此爆炸为孤立事件。

棕榈泉市为加州南部著名的沙漠绿洲度假小城，距美国西部第一大城市洛杉矶约170公里。

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