人民网阿斯塔纳5月18日电（记者李强）5月15日，乌兹别克斯坦世界经济与外交大学下属高级国际问题研究院与上海社会科学院、复旦大学合作，举办题为"中国担任上海合作组织轮值主席国：上合组织发展的关切与前景”的学术研讨会。此次会议以线上形式召开，来自欧亚地区多国的学者、政策专家等出席发言。

上海社会科学院上合组织研究中心主任李立凡、世界经济与外交大学第一副校长兼国际分析与伊斯兰研究中心主任阿克拉姆·乌马罗夫致欢迎词，双方均强调学术合作在塑造上合组织战略愿景方面发挥日益重要的作用，并强调有必要在欧亚国家之间建立知识共享机制。

论坛共设有两场专家小组讨论。第一场讨论主题为“上合组织在全球发展中的作用：挑战与机遇”，发言嘉宾探讨了上合组织对区域和全球发展日益增长的贡献。第二场讨论的主题为“全球不确定性背景下的上合组织扩张与现代化问题”，评估了该组织在成员不断增多和力量平衡不断变化的情况下的制度转型前景。

此次学术论坛致力于探讨中国担任上海合作组织主席国期间该组织的优先事项和战略愿景。在地缘政治格局深刻调整、全球不确定性日益增加的时代，与会专家就上海合作组织在促进更加平衡的多极世界秩序方面的潜力进行了广泛对话。

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