新华社罗马5月18日电（记者任耀庭）意大利等欧洲多国近日纷纷呼吁以色列停止对加沙地带的军事打击并解除对加沙地带的封锁，避免事态进一步恶化和引发更严重的人道主义灾难。

挪威、冰岛、爱尔兰、卢森堡、马耳他、斯洛文尼亚和西班牙7个欧洲国家领导人16日在阿尔巴尼亚首都地拉那举行的第六届欧洲政治共同体领导人会议上发表联合声明，强烈谴责以色列在加沙地带造成的人道主义灾难，敦促以色列停止进一步军事行动，全面解除对加沙地带的封锁，确保国际人道主义组织能安全、不受阻碍地提供援助。

意大利外长塔亚尼17日在接受媒体采访时表示，意方不同意以色列政府的最新选择，呼吁尽快实现停火。他说，意大利将继续推动人道主义援助进入加沙。

德国外交部17日发布声明，对以色列扩大军事行动可能导致的人道主义状况进一步恶化表示担忧。声明说，军事行动升级不仅危及当地居民，也可能威胁被扣押人员生命安全。

荷兰外交大臣费尔德坎普日前表示，以色列持续扩大对加沙地带的军事打击和封锁已严重违反其与欧盟签署的《欧盟—以色列联系国协议》。他呼吁欧盟就以色列对协议的遵守情况展开调查，并表示荷兰政府将暂停推进与以色列的新合作项目，直至调查结果明确。

今年1月，以色列和哈马斯达成加沙地带停火协议，但第二阶段停火谈判迟迟未能推进。以方以哈马斯拒绝接受美国政府提出的后续停火方案和释放以方被扣押人员为由，自3月18日起恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动，行动范围随后不断扩大。以国防军5月16日晚发表声明说，以军在为进一步扩大军事行动做准备。

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