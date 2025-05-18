新华社金边5月18日电 高端访谈｜推动新时代全天候柬中命运共同体建设不断取得新进展——访柬埔寨首相洪玛奈

新华社记者吴长伟

柬埔寨首相洪玛奈近日接受新华社记者书面专访时表示，在风云变幻的国际形势下，柬中两国应携手应对当今世界的复杂挑战，推动新时代全天候柬中命运共同体建设不断取得新进展。

“柬中两国关系源远流长，双边关系堪称典范，无论国际和地区形势如何变幻，都牢不可破。”洪玛奈说，“这种铁杆友谊是构建柬中命运共同体的坚实基础。”

他表示，中国已成为柬埔寨最重要的发展伙伴，中柬自由贸易协定与《区域全面经济伙伴关系协定》生效后，两国经贸合作进一步提速。柬埔寨产品得以更好地进入中国市场，对华出口大幅增长；协定营造的良好贸易环境也增强了柬埔寨的竞争力，使其成为具有国际吸引力的投资目的地。

洪玛奈说，“柬中经贸往来潜力巨大，未来发展空间广阔。”他表示，柬埔寨致力于进一步加强与中国的互利伙伴关系，实现柬中两国可持续发展和共同繁荣。他指出，中方提出的共建“一带一路”倡议为柬埔寨当前和今后发展提供了良好机遇和路径。

“中国共建‘一带一路’倡议与柬埔寨‘五角战略’高度契合。柬埔寨是首批支持共建‘一带一路’倡议的国家之一，从中受益匪浅。”洪玛奈说。

洪玛奈特别提及柬中两国在共建“一带一路”框架内的合作项目，比如金港高速公路、西哈努克港经济特区等，认为这些合作为柬埔寨的经济增长作出了贡献。

洪玛奈说，在柬方看来，中国的发展目标和理念倡议旨在促进全球共同繁荣。“前首相洪森强调，中国的发展和习近平主席提出的三大全球倡议应被视为对全球繁荣、安全与和谐的贡献。”

洪玛奈表示，全球发展倡议框架内的合作将有助于实现柬埔寨国家发展目标；柬中合作推进全球安全倡议将有助于加强双边安全合作；全球文明倡议有利于推动可持续发展，在保护文化和自然遗产的同时促进柬埔寨的现代化建设。

他提到近期柬中在打击网络诈骗方面开展的一系列成功执法行动。他说，这些行动表明，“中柬加强合作，将更有效地应对网络犯罪威胁”。

洪玛奈表示，柬中命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代，为进一步充实双方务实合作成果，柬中双方应加倍努力，落实好政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域的“钻石六边”合作架构的宗旨和目标。

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