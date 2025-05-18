新华社科纳克里5月18日电 通讯｜中企助力几内亚首都打通交通堵点

新华社记者张健

在几内亚首都科纳克里市中心的车流长龙中，一座黄白色立交桥的轮廓日渐清晰。这座由中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的三层立交桥即将于5月底全面通车，彻底结束这个西非国家没有现代化立交桥的历史。

邦贝德立交桥项目位于王子大道与T2公路交汇处，这里曾是科纳克里城市交通的“堵点”。项目团队前期勘测数据显示，该路口日均车流量超出设计容量三倍，早晚高峰时段拥堵尤为严重，民众日常出行苦不堪言。

邦贝德立交桥全面通车后将打通这一交通“堵点”。项目经理巩乔奇告诉记者，立交桥由上跨桥梁、地面环岛和下穿通道组成，将同步解决进出城、跨区域和机场快速通行三大难题，有效缓解沿线及周边地区交通拥堵状况。

在医生克里斯托夫·桑杜诺看来，这座立交桥不仅是道路工程，更是城市发展的“加速器”。“过去要通过邦贝德地区简直是种煎熬。我们宁愿坐半小时渡船过河，也不想在车流里困两个小时。立交桥全面通车后，通行时间将大大缩短。”

项目部本地雇员办公室主任穆罕默德·谢里夫·迪亚洛表示，邦贝德立交桥项目非常出色，是几内亚国家历史上首座三层立交桥，“希望未来能有更多优秀的中国项目落地几内亚”。

对于每天从项目附近经过的科纳克里市民来说，这座立交桥承载着他们对未来生活的美好期待：有的商铺经营者自发维护着施工区域秩序，有的出租车司机开始熟悉起新的导航路线，放学路上的孩子们则数着桥墩的浇筑进度……

当晨光洒向桥体，这座凝结中几两国建设者智慧与汗水的立交桥在城市天际线上呈现出崭新轮廓。全面通车后，它不仅将有效优化科纳克里市的交通格局，更以立体化解决方案为非洲国家城市道路改扩建及治理发展提供了生动的实践样本。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)