据利比亚《中间报》网站14日报道，首都的黎波里多个地区13日起持续发生交火。一家紧急医疗服务机构13日说，的黎波里南部12日夜晚发生的武装冲突已造成至少6人死亡。

(责编：崔越、崔译戈) 分享让更多人看到