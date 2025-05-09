人民网突尼斯凯鲁万5月8日电（记者黄培昭、薛丹）由突尼斯首都突尼斯市驱车南行，大约3个小时，便来到155公里外的历史名城凯鲁万。这里目前是该国第四大城市，而历史上，凯鲁万曾是艾格莱卜王朝的首府，并一度成为阿拉伯非洲的政治、宗教、商业和文化中心。突尼斯人自豪地说，凯鲁万是穆斯林除麦加、麦地那、耶路撒冷之后的第四大圣地。这里阳光明媚、气候宜人，早在 1988年就被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。而如今，在这座阳光明媚、气候宜人的古城，中国企业正在建设突尼斯国内第一座光伏发电站。凯鲁万丰富的太阳能资源与中国绿色能源技术的融合，不仅为古城增添了现代低碳和绿色发展气息，也让这片历史厚重的土地在新时代绽放出新的光彩。

在光伏电站施工现场，首先映入记者眼帘的，是一排排笔直伫立的桩柱，仿佛大地上竖起的座座脊梁。它们沿着地势起伏有致，均匀错落地分布着，排列得严整有序，宛如等待出征的队伍。每一根桩柱都深深扎根于土地之中，结实稳固，为即将安装的光伏板做好了坚实的准备。这些尚未“披甲”的支架，静静矗立在阳光之下，预示着一座座清洁能源之翼即将张开。

项目由中国能源建设集团天津电力建设有限公司和中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司组成的联营体负责设计、采购、施工、调试和运维。项目占地面积约200公顷，是突尼斯首个大型地面光伏电站，也是目前突尼斯境内单体最大的在建光伏电站。项目建成后，可运行25年，大约能产生电量55亿千瓦时，可减少二氧化碳排放500万吨，相当于在撒哈拉沙漠里种下1200万棵树。

天津电建海外工程公司副总经理、凯鲁万光伏项目总负责人徐志勇告诉人民网记者，突尼斯政府计划到2030年将可再生能源占比提升至30%，中国能建的技术优势和成本竞争力成为其进入该国市场的关键因素。项目2024年5月25日开工，预计今年10月7日竣工。

“本项目是突尼斯首个百万级光伏项目，将为突尼斯当地工农业生产及民众生活用电提供充足的清洁、绿色可再生能源，助力突尼斯能源结构调整和产业转型升级，为当地社会经济、环境发展带来积极效益。”徐志勇介绍说，“突尼斯目前可再生能源仅占电力供应的5%，凯鲁万项目将使全国光伏装机容量增长约30%，直接推动突尼斯向‘2030年可再生能源占比30%’的目标迈进。同时减少对进口天然气的依赖，增强能源自主安全性。”

突尼斯副总理法迪拉强调说，突尼斯政府正通过能源交易所和区域电网建设推动绿色能源发展，而凯鲁万项目作为突尼斯国内迄今单体最大的在建光伏电站，与这一战略高度契合。突尼斯能源部门官员指出，该项目采用的高效组件和智能运维系统为该国未来光伏项目提供了技术参考，并期待通过类似合作进一步扩大可再生能源装机规模。

据悉，该项目为突尼斯提供了将近600个就业岗位。项目安全监察员侯赛姆告诉人民网记者：“中国能建对安全标准的重视让我印象深刻。他们引入了智慧工地，并要求所有员工参加每周一次的安全培训。我原本只有建筑工地安全管理经验，但现在掌握了光伏项目特有的风险管控方法，比如直流电弧故障预防和高温环境下组件搬运规范。项目开工至今，连续12个月零重大事故，这在我的职业生涯中前所未见。”

在千年古城凯鲁万，阳光既孕育了灿烂文明，也点燃了绿色未来。中国企业在这片历史与信仰交汇之地播下清洁能源的种子，不仅助力突尼斯迈向能源多元与可持续发展的目标，也为这座文化名城赋予了新的时代内涵。未来，伴随光伏电站的全面投运，凯鲁万将不仅因其辉煌的过去被人铭记，也将在太阳之下，以绿色能源之名焕发新生、走向更加美好的未来。