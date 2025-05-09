这是5月7日在位于法国中部小城圣艾尼昂的博瓦勒野生动物园拍摄的金丝猴。新华社记者 孙鑫晶 摄

来自中国的三只金丝猴7日正式亮相法国博瓦勒野生动物园，该园还为这批金丝猴举行了命名仪式。在7日的命名仪式上，博瓦勒野生动物园园长鲁道夫·德洛尔揭晓了公众通过网络投票形式为三只金丝猴选出的新名字：“金豆”“金宝”和“金花”。