新华社北京5月8日电（记者马卓言、陆君钰）外交部发言人林剑8日表示，中国将始终致力于高水平对外开放，致力于合作共赢，致力于为世界经济增长提供“引擎力”。

当日例行记者会上，有记者问：近日，中国多个部门和机构公布了“五一”假期国内经济表现监测数据，从客流量、零售餐饮销售额、旅游订单量等多项指标看，中国消费市场在这个假期持续升温。中国经济迸发的强劲活力似乎与一些国际机构对中国经济前景的担忧形成反差，也有不少观点认为中国经济的韧性令其能够扛住各种外部冲击。发言人对此有何评论？

“火爆的假日消费折射出中国经济蓬勃向上的活力和潜力。”林剑说，据统计，“五一”期间全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%，中外人员出入境日均217.9万人次，同比增长28.7%，其中外国人出入境111.5万人次，同比涨幅高达43.1%，入境游销售额增长约九成。

林剑表示，从“中国游”到“中国购”，制度型开放举措正在转化为对外国游客实实在在的吸引力。在刚刚闭幕的广交会上，到会境外采购商人数和现场意向出口成交等多项指标刷新历史纪录，头部跨国采购企业达376家，创历史新高，反映出各国工商界继续看好中国经济长期向好发展。

“中方日前发布的《中国营商环境发展报告（2025）》更是全方位展示了中国政府为中外企业持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境的决心和诚意。”他说。

林剑表示，政策创新与市场活力同频共振，释放需求与丰富供给同向发力，这些正是中国经济的韧性密码，是中国能够扛过外部风险挑战、稳步高质量发展的底气和信心。一时的风浪掀不翻中国经济的巨轮，更阻挡不了中国人民对美好生活的追求与奋斗。中国将始终致力于高水平对外开放，致力于合作共赢，致力于为世界经济增长提供“引擎力”。

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