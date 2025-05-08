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塞中两国人士凭吊在中国驻南联盟使馆被炸事件中牺牲的烈士

2025年05月08日15:26 | 来源：新华网
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新华社贝尔格莱德5月7日电（记者石中玉 陈颖）塞尔维亚政府官员、民众，中国驻塞尔维亚大使馆全体馆员以及中资机构、留学生、华侨华人代表等7日赴中国驻南斯拉夫联盟大使馆旧址，凭吊在1999年使馆被炸事件中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。

中国驻南联盟被炸使馆旧址前，烈士纪念碑巍然矗立。纪念碑上用中塞双语镌刻着“缅怀烈士、珍爱和平”字样。中国驻塞尔维亚大使李明和塞劳动、就业、退伍军人与社会事务部长斯塔门科夫斯基等趋前整理花圈挽联，全体人员依次走到纪念碑前敬献鲜花，瞻仰凭吊。

斯塔门科夫斯基在致辞中说，26年前北约发动非法战争，粗暴践踏《联合国宪章》和《维也纳外交关系公约》，塞尔维亚予以强烈谴责。这段历史铸就了塞中两国人民特殊友好感情，激励我们携手前行。近年来，塞中铁杆友谊不断向前发展。作为首个同中国共同构建命运共同体的欧洲国家，塞方深感自豪，愿同中方一道，传承发扬两国传统友谊，共同致力于人类和平与发展的崇高事业。

李明表示，缅怀先烈，我们更加珍爱和平；铭记历史，是为了开创美好未来。近年来，在两国元首战略引领下，中塞人民秉持铁杆友谊，携手迈向发展振兴，高质量共建“一带一路”，开启构建新时代命运共同体的新征程。今年是世界反法西斯战争胜利80周年、联合国成立80周年。我们要共同铭记历史，珍爱和平，坚决反对一切形式的霸权霸道霸凌行径，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系，践行真正的多边主义，维护国际公平正义。

1999年5月7日，以美国为首的北约悍然对南联盟进行轰炸，野蛮袭击了中国驻南联盟大使馆，造成正在使馆中工作的新华社记者邵云环、《光明日报》记者许杏虎、朱颖不幸牺牲，同时炸伤数十人，使馆馆舍严重损毁。

(责编：卫嘉、白宇)

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