人民网伊拉克纳西里耶5月8日电 （记者管克江、薛丹）当地时间5月7日上午，一场别开生面的中伊文化交流活动在伊拉克济加尔省首府纳西里耶市的法拉赫学校举行。来自中国电建的工作人员为当地学生授课，介绍中国文化。

法拉赫学校是中企承建的伊拉克1000所示范学校之一。其中济加尔省共有106所，由中国电建承建。目前学校全部完工移交，中企同校方保持密切联系，确保维保阶段平稳有序。

“公元前2世纪，中国的张骞出使西域，开辟了通往中亚和西亚的‘丝绸之路’。这条路将中国与古巴比伦，也就是今天的伊拉克连接了起来……”活动上，中国电建示范学校济加尔省项目部的马新和用一口流利的阿拉伯语，以中伊文化交流历史渊源开篇，介绍了中国的丝绸、瓷器、茶叶传到伊拉克，而伊拉克的香料、玻璃器皿也传入中国的故事。互动问答阶段，孩子们高举手臂，踊跃回答问题：“中国的首都是北京”“我希望去爬长城”“中国有好吃的面条”……

授课活动在学校图书室举行。这里摆放着一系列介绍中伊文化的阿拉伯语绘本。

学校教师穆罕纳德·阿布·阿尔里扎说，伊拉克和中国都是文明古国。如今伊中经贸联系日益紧密，期待文化沟通进一步加强。“希望这些绘本在孩子们心中播撒下友谊的种子，成为伊中交流的使者。”

文化交流活动结束后，中企项目部还为学生们捐赠了书包、文具等学习用品。中国电建示范学校济加尔省项目部副经理李少志说，“一带一路”是和平之路、发展之路。伊拉克示范学校是中伊共建“一带一路”的重要项目。希望孩子们努力学习，将来为伊拉克的发展振兴作贡献。

法拉赫学校是伊拉克首所完工移交的示范学校。去年1月，伊拉克总理苏达尼亲赴现场出席移交仪式，赞扬“学校项目的移交是中伊合作的一座里程碑”。

法拉赫是一所福利小学，现有学生近百人。学校校长哈姆扎·萨阿德说，教育是促进经济社会发展和人类文明进步的阶梯。在中企建设者的支持下，示范学校大大缓解了伊拉克学生“上学难”问题。“感谢伊中各方为法拉赫学校发展作出的贡献。示范学校是伊中友好合作的象征，希望看到更多示范学校落地。”

中国电建中东北非区域总部伊拉克代表处、示范学校项目群副总经理王俊朋表示，示范学校设计现代、功能完备、质量优良，被伊拉克民众亲切地称为“中国学校”。中企将继续秉持共商共建共享原则，同各方合作，为中伊共建“一带一路”取得更多成果贡献力量。