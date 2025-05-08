人民网突尼斯比塞大5月7日电（记者黄培昭、薛丹）比塞大位于非洲大陆最北端，俯瞰湛蓝色地中海，距首都突尼斯市约70公里，是突尼斯北部的重要港口，也是全国第六大城市。这里风光旖旎，海风轻拂，绿意盎然，吸引着大批游客流连忘返。

然而，美景之下亦有隐忧。进入比塞大，必须穿越比塞达运河，而横跨运河的，只有一座建于上世纪70年代的低矮活动桥。桥体年久失修，每日需定时关闭、升起，方能放行船只通过。这一设计严重制约了地面交通，致使道路长期拥堵，动辄几公里的“车龙”一动不动，早已成为当地市民和游客的共同烦恼。

如今，中国企业正在比塞大建造新的大桥，将从根本上打破这里的交通“瓶颈”。在施工现场，人民网记者看到，各类工程机械隆隆作响，黄色挖掘机挥舞钢臂，在初夏阳光下犹如擘画未来的巨笔。工人们和技术人员头戴安全帽，脚踏泥土地，在初起的基坑周围忙碌穿梭。钢筋像一根根骨架直刺天穹，混凝土搅拌车缓缓旋转，吐出灰白色的“生命浆液”，为比塞大勾勒出一幅充满希望的蓝图......

2024年3月，中国蜀道投资集团旗下四川公路桥梁建设集团有限公司（四川路桥）与突尼斯装备和住房部正式签约，承建比塞大大桥项目。突尼斯总理、前装备和住房部部长莎拉·曾兹丽在接受采访时曾表示，为修建这座大桥，突尼斯政府已经筹划了15年，之所以最终选择中国企业，是因为四川路桥拥有卓越的施工经验与技术实力，“比塞大居民将在家门口见证一座他们期盼已久的‘幸福桥’拔地而起。“

四川路桥突尼斯比塞大大桥项目总经理虞业强在接受人民网记者采访时说，突尼斯作为交通要塞，连接了欧洲和非洲大陆，同时毗邻阿尔及利亚、利比亚等阿拉伯国家，发挥着进入周边阿拉伯国家的“门户”作用。“该项目为中突建交以来中方在当地合同金额最大的工程承包项目，希望通过这个项目打造品牌效应，彰显国家实力，并逐步辐射到周边阿拉伯国家市场，以实际行动助力中阿共建‘一带一路’合作。”虞业强说。

记者在采访中了解到，比塞大大桥为钢桁架叠合梁桥，桥梁总长度2070米，主桥最大跨径近300米，含四个深水基础，建成后将成为当地地标。该桥连接突尼斯A4高速公路和比塞大市，将提升该地区的吸引力、开放性，对该地区乃至突尼斯社会经济发展具有重大意义。

“这座桥是‘硬连通’，中方技术的引入是‘软连通’，而贯穿始终的中突友谊，则是真正的‘心连通’。”虞业强说，“我们将以‘中国技术‘‘中国质量’书写共建’一带一路‘的新篇章，有信心按照合同规定，在3年内向突尼斯人民交出一座安全、美观、实用的现代化大桥，实现他们多年的‘幸福桥’梦想，也为中突友谊增添一笔坚实的注脚。“