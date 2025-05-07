新华社伊斯兰堡5月7日电（记者蒋超）巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里7日说，印度当天针对巴方平民定居点的空袭已造成至少26名平民死亡、46人受伤。

乔杜里在巴基斯坦陆军总部举行的新闻发布会上说，巴东部旁遮普省巴哈瓦尔布尔、锡亚尔科特、谢赫布拉和沙卡尔格尔4个地区以及巴控克什米尔地区首府穆扎法拉巴德和戈德利地区等地的平民定居点遭印方空袭。巴空军在反击中击落了5架印度战机，飞机残骸落入印度领土内或克什米尔印巴实控线印方一侧地域。巴空军战机在反击行动中未进入印度领空或克什米尔印巴实控线印方一侧空域。巴军在反击行动中还摧毁了印军多个哨所和一个军事指挥部。

乔杜里说，印度在空袭中还破坏了位于巴控克什米尔地区的一座水电站大坝，而针对水利设施的袭击是“不可接受的、危险的升级局势行为”。他指出，在印度发动空袭时，尚有数十架国内外航班在巴领空飞行，印方行为使数千名乘客的生命处于严重危险之中。

乔杜里表示，巴方将保留反击的权利，将以自己选择的时间、地点和方式对“印方此次侵略行径作出回应”。

巴基斯坦民航局7日中午发布公告，宣布解除当天凌晨对本国领空的封锁限制，恢复境内主要城市的国际和国内航班运营，但具体航班和航线是否恢复运行由各航空公司自行决定。

据印度媒体报道，7日凌晨，印度对巴方9处目标进行导弹打击。印方称打击重点是“恐怖主义基础设施”。

(责编：卫嘉、白宇)