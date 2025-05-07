克里姆林宫巍峨耸立，莫斯科河穿城而过，无名烈士墓前的长明火跃动不熄，写有“胜利”字样的旗子随风飘扬……莫斯科，这座“英雄之城”，印刻历史的痕迹，燃烧激情的岁月，如今正屏息等待纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年阅兵式的到来。

今天，人民日报记者带您一起走进阅兵前夕的莫斯科。

当地时间5月6日下午，胜利广场上的长明火两侧放满鲜花。刘少华 摄

莫斯科胜利广场，是1995年为了纪念反法西斯战争胜利50周年而建成。当地时间5月6日，胜利广场上，当地年轻人穿上二战时苏联军队的制服，在音乐声中翩翩起舞，吸引了很多人驻足。刘少华 摄

当地时间5月6日，莫斯科威登汉（国民经济成就展览馆）大门前一侧，布置好了2025标志和纪念旗帜。刘少华 摄

当地时间5月6日，位于莫斯科红场的圣瓦西里教堂前，已经布置好了纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典的展板。 刘少华、李建广 摄

当地时间5月6日，红场上的观礼台已准备就绪。 邝西曦 摄

当地时间5月6日，朱可夫元帅雕塑。这一形象原型来自1945年的胜利日阅兵，当时朱可夫骑马行进在红场。 刘少华 摄

当地时间5月6日，俄罗斯国家历史博物馆前摆放纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典旗帜。 邝西曦 摄

当地时间5月6日，位于俄罗斯莫斯科的卫国战争中央博物馆内的雕塑。刘少华、姜忠奇 摄

当地时间5月6日，莫斯科大剧院对面，马克思雕塑前的“胜利”字样。邝西曦 摄

当地时间5月6日，位于俄罗斯首都莫斯科全俄展览中心前的列宁雕像。姜忠奇 摄

当地时间5月6日，莫斯科卢比扬卡广场布置纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年的标语。邝西曦 摄

当地时间5月6日，莫斯科麻雀山，纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典的旗帜飘扬，与莫斯科国立大学主楼的灯火遥相辉映。 邝西曦 摄

(责编：卫嘉、白宇)