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外交部：中方赞赏西班牙政府重视发展对华关系

2025年05月07日17:35 | 来源：新华网
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新华社北京5月7日电（记者刘杨、马卓言）外交部发言人林剑7日表示，中方赞赏西班牙政府重视发展对华关系，中方愿同西班牙一道继续深化开放合作，为中欧关系增添动力。

当日例行记者会上，有记者问：据西班牙媒体报道，近日，西班牙政府发布《2025-2028外交行动战略》，强调要深化西中全面战略伙伴关系。桑切斯首相深化同中国关系的举措不是短期意向，而是未来4年西班牙外交路线图的重要组成部分。中方对此有何评价？

林剑表示，中方赞赏西班牙政府重视发展对华关系，持续推动两国务实合作和人员往来。不久前桑切斯首相成功访华，双方共同发表关于加强全面战略伙伴关系的行动计划，提出共同打造更有战略定力、更富发展活力的全面战略伙伴关系。双方还共同签署经贸、教育、科技等多项合作文件，在电动汽车、动力电池等新能源领域取得重要合作成果。

“中方愿同西班牙一道继续深化开放合作，特别是绿色、人工智能、数字经济等领域务实合作，为两国人民增进福祉，为中欧关系增添动力。”林剑说。

(责编：卫嘉、白宇)

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