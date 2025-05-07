新华社北京5月7日电（记者马卓言、刘杨）国务院副总理何立峰作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。外交部发言人林剑7日在例行记者会上答问时说，美方近期不断表示希望同中方进行谈判。这次会谈是应美方请求举行的。中方坚决反对美国滥施关税，这一立场没有任何变化。

“同时，我们也多次说过，中方对对话持开放态度，但任何对话都必须建立在平等、尊重、互惠的基础上。任何形式的施压胁迫对中国都是行不通的。中方将坚定维护自身的正当利益，维护国际的公平正义。”林剑表示。

针对近日美方不断渲染中方难以承受加征高额关税带来的“压力”，林剑在答问时表示，任何外部冲击都改变不了中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大的基本面，也改变不了中国高质量发展扎实推进的稳固态势。

“我们有强大抗压能力和充足措施手段维护自身正当权益，也愿同国际社会加强团结协调，共同抵制单边主义、保护主义和经济霸凌行径，维护多边贸易体制，捍卫国际公平正义。”林剑说。

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