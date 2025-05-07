新华社柏林5月7日电 题：默茨“非典型”波折当选 折射德国执政联盟前路艰辛

新华社记者李超 邰思聪 宋盈

德国联邦议院6日举行总理选举投票。联盟党总理候选人弗里德里希·默茨在第二轮投票中获得325票，超过所需的316票，当选德国总理。随后，默茨在德国联邦议院正式宣誓就职。

分析人士指出，默茨未能在联邦议院首轮投票中胜出，打破了德国政治惯例，反映出联盟党和社会民主党（社民党）组成的执政联盟内部存在明显分歧，给德国政坛再添不确定性。默茨就职后将面临重振经济、应对美国加征关税、加强德国在欧洲作用等诸多挑战。

打破惯例

新一届德国联邦议院共630个议席，当选总理需获得过半数支持。目前，默茨所在的联盟党由基督教民主联盟（基民盟）和基督教社会联盟（基社盟）组成，占据208个席位，中左翼社民党占据120个席位。两党5日签署联合执政协议。因联盟党在联邦议院拥有最多席位，默茨按惯例被提名出任总理。

由于执政联盟在联邦议院拥有过半数席位，舆论在选前普遍认为默茨将轻松当选。但在6日上午举行的首轮投票中，默茨获得310张赞成票，不足当选总理所需的316票。这是二战结束以来，德国联邦议院首次出现指定的总理候选人在首轮投票中落败。随后各党团进行磋商，决定6日下午再次投票。默茨最终在第二轮投票中获胜。

内部分歧

分析人士指出，执政联盟在联邦议院拥有多数席位，默茨却未能在首轮投票中胜出，反映出执政联盟内部存在分歧，加上德国传统主流政党面临支持率低迷的困境，这给执政联盟的施政前景增加了不确定性。

德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔指出，默茨在首轮投票中落败显示出联盟党和社民党这两个联合执政伙伴在政治上“分歧严重”，“许多议员强烈反对联合执政协议”。

德国《明镜》周刊分析说，此次投票如此曲折，可以看到默茨在联合政府内部缺乏“无条件的支持”。这可能是执政联盟中个别议员有意给默茨“泼冷水”——他们或对默茨此前曾与德国极右翼政党德国选择党合作心存芥蒂，或对组阁名单不满，或对默茨在“债务刹车”问题上转变立场持反对意见。

默茨此前曾提出一项反移民动议，在联邦议院获得德国选择党一些议员的支持，被视为打破了德国传统主流政党不与极右翼政党合作的“政治防火墙”。在财政问题上，默茨曾支持以“债务刹车”为核心的稳健财政政策，但后来与社民党达成一致，商定放宽“债务刹车”条款限制，允许政府大规模举债投资国防和基础设施建设。

还有分析说，由社民党、绿党和自由民主党组成的上届执政联盟在6个月前宣告破裂，今天德国政坛再现不确定性，这反映出，以联盟党、社民党为代表的德国传统主流政党深陷支持率困境——此前朔尔茨政府未能妥善应对移民、经济等问题令社民党选民失去信心，如今联盟党面临来自极右翼政党的挑战，选民基础被不断侵蚀。今年4月，多项民调显示，德国选择党支持率步步逼近联盟党，甚至一度超越联盟党。

肩负重任

分析人士指出，在美国新一届政府对欧洲盟友发动关税战并减少安全承诺的背景下，默茨将把施政重点放在重振德国经济、强化德国在欧洲作用、加强安全和移民管控等问题上。

德国联邦政府4月24日发布春季经济预测报告，预计2025年德国经济零增长，低于1月预测的增长0.3%。这意味着德国经济将连续第三年未能实现增长。美国政府威胁并加征关税，对依赖出口和开放市场的德国经济构成很大冲击。

默茨此前在组阁谈判期间多次强调，希望尽快结束当前德国政治困境，扭转经济颓势，并在国际舞台重新以多数政府的身份提升德国话语权。他还曾强调，欧洲需要“一步步摆脱美国取得独立”。就职当天，默茨表示将成为“非常欧洲化的总理”，并宣布于7日赴法国和波兰访问，重点讨论如何加强欧洲主权和边境管控问题。

欧洲智库欧洲对外关系委员会柏林办事处负责人贾娜·普格利林表示，现在需要德国在欧洲发挥领导作用，帮助制定欧洲政策而非旁观。默茨很可能实现这一点。

德国政治学者卡尔-鲁道夫·克特说，首轮投票失利对于新执政联盟来说是一大挫折，但如果新政府能于秋季前在施政方面取得进展、推动一些议程，有望弥补此次首轮投票失利带来的影响。

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