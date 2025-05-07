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马来西亚官员：多边主义对实现长期发展至关重要

2025年05月07日16:22 | 来源：新华网
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　　新华社意大利米兰5月6日电（记者高婧妍　张馨文）马来西亚财政部第二部长阿米尔·哈姆扎·阿齐赞在第28届东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长会议期间表示，希望国际社会维护多边主义和以规则为基础的多边贸易体制，这对实现长期发展至关重要。

　　阿米尔·哈姆扎接受新华社记者专访时说，东盟人口近7亿，2024年国内生产总值总量达3.8万亿美元，区域经济活力使东盟能够在面临外部不确定性的情况下持续推动亚洲地区贸易。他强调，东盟致力于维护多边主义，正在通过吸引包括中国在内的更多国家参与，不断扩大区域合作，积极推动重建惠及所有成员的多边贸易体制。

　　在谈到中国市场的重要性时，阿米尔·哈姆扎表示，随着中国经济不断增长、国内市场持续扩大，东盟期待进一步扩大对华出口，并通过深化跨境合作共享发展成果。

　　数据显示，东盟与中国已连续五年互为最大贸易伙伴。2025年，马来西亚担任东盟轮值主席国。

　　本届10+3财长和央行行长会议4日在米兰举行，主要讨论全球和区域宏观经济形势、10+3区域财金合作等议题。

(责编：刘叶婷、张悦)

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