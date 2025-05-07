新华社日内瓦5月7日电 专访｜美国关税政策暴露“零和思维”——访瑞中经济协会主席魏希霆

新华社记者焦倩

瑞中经济协会主席魏希霆（外文名：罗伯特·维斯特）日前接受新华社记者专访时表示，美国政府试图通过关税政策扭转制造业困境不仅难以奏效，反而将加剧经贸不确定性，这凸显其根深蒂固的“零和思维”。

魏希霆指出，美国试图通过关税增加工作岗位，促进制造业回流。“然而，这一政策迄今没有奏效，反而造成极大不确定性，疏远了盟友和贸易伙伴。”

瑞中经济协会在近期发布的一篇文章中指出，当前关税形势更像是一次开局不利、且后续发展糟糕的谈判。

魏希霆解释，美国政府本可以通过适当方式与贸易伙伴共同寻找解决方案，却选择了以非常激进的方式强迫谈判。“这显然表明他们不想实现双赢，而更关注零和博弈。”

美国此前宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”，其中拟针对瑞士的关税税率为31%，而后不久又宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”。

魏希霆强调，当前影响瑞士经济的主要因素是美关税政策不确定性。瑞士经济高度依赖出口，约80%的国内生产总值靠出口驱动，其中对美出口占其出口总额的15%左右。目前美国对瑞士征收10%的关税，加上瑞士法郎对美元汇率走高，瑞士公司对美国出口变得更加困难。

魏希霆表示，随着美国市场面临挑战，瑞士与欧盟的双边条约以及与中国的自由贸易协定变得更加重要。如果美国彻底关上大门，瑞士会重新开拓其他替代市场。

魏希霆认为，近年来亚洲快速发展日益吸引瑞士等高端制造业国家关注，美国关税措施加速了这一市场重心转移。他补充说，中国市场的巨大潜力和营商环境持续改善，吸引了越来越多高端机械、制药和钟表制造等领域的瑞士企业入驻。他表示，瑞中经济协会将继续帮助会员企业应对美国关税政策带来的不确定性。

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