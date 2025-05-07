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联合国报告显示人类发展进程放缓

2025年05月07日16:21 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月6日电（记者潘云召）联合国开发计划署6日发布的一份报告显示，人类发展进程正经历前所未有的放缓。除新冠疫情期间外，报告预测今年全球人类发展进程缓慢，将为1990年以来最小增幅。

　　这份《2025人类发展报告——抉择时刻：人工智能时代的人类与可能性》指出，2020至2021年的特殊危机时期过后，人类发展进程非但没有持续复苏，反而出人意料地放缓。除全球发展减速外，富国和穷国之间的不平等现象正在扩大。世界需要采取果断行动，摆脱长期停滞的局面。

　　报告说，人类发展指数较低和非常高国家之间的不平等现象连续第四年加剧。人类发展指数最低国家面临的发展挑战尤其严峻，这主要源于贸易紧张局势加剧、债务危机恶化以及失业率居高不下等。人类发展指数是以“人均国民总收入、教育水平和预期寿命”三项基础变量，按照一定计算方法得出的综合指标。

　　联合国开发计划署署长施泰纳表示，过去数十年来，世界本有望在2030年实现极高的人类发展水平，如果2024年的缓慢发展成为“新常态”，那么这一关键节点可能会推迟几十年，这将使世界变得更加不安全、更加分裂、更容易受到经济和生态问题冲击。人类迫切需要探索推动发展的新途径。随着人工智能的持续快速发展，人类应重视其发展潜力。

　　报告就人工智能发展提出了一些行动建议，以确保人工智能尽可能地发挥其效益，其中包括构建一个以人与人工智能合作为重点的经济体系；从设计到部署，将人置于人工智能发展的核心等。联合国开发计划署呼吁加强全球在人工智能治理方面的合作，协调私营部门创新与公共目标，致力于维护人类尊严、公平和可持续发展。

(责编：刘叶婷、张悦)

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