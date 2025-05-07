新华社南京5月7日电（记者蒋芳、陆华东）南京抗日航空烈士纪念馆7日公布了首批18位苏联籍抗日航空英烈的更新信息。更新信息既有对不准确信息的勘误，也补充了英烈姓名拼写、出生时间、牺牲时间、军衔、岗位信息等新信息。

中国全民族抗战爆发后，苏联率先支援中国空中战场。抗日战争期间，苏联志愿航空队有200多名国际主义战士在中国英勇牺牲。

2024年11月，南京抗日航空烈士纪念馆通过中山陵园管理局官方网站首次完整公布236名苏联籍抗日航空英烈名录。这份名录为1995年由相关部门完成收集和确认。因资料局限，大部分英烈有身份和生卒信息，但缺少照片、援华作战情况、牺牲安葬地等信息。

南京抗日航空烈士纪念馆馆长薛莲说，名录公布以来，相关信息通过海内外不同渠道汇总到纪念馆，填补了既有苏联籍抗日航空英烈资料的一些空白。馆方也接到一些关于苏联籍抗日航空英烈信息错误或缺漏反馈，经过研究人员严格查证比对，目前共有18位苏联籍抗日航空英烈信息得以确认，并在文物部门指导下，馆方同步完成了英烈碑上的英烈信息勘误和完善工作。

在本次活动现场，苏联籍抗日航空英烈亚历山大·瓦西里耶维奇·奥列霍夫的亲属以视频致辞形式讲述了英烈相关事迹，表达了对纪念馆的感谢和对中俄人民友好交往的支持。这名航空英烈的亲属是在有关方面的努力下，南京抗日航空烈士纪念馆于今年4月联系到的，这是该馆联系到的第二位苏联援华航空英烈的亲属。

另一位苏联籍抗日航空英烈斯米尔诺夫·谢尔盖·德米特里耶维奇的亲属德米特里·普加乔夫在给新华社记者的书面回复中说：“德米特里耶维奇是我祖母的兄弟。虽然我并没有见过他，但当我在照片上看到纪念馆英烈碑上他的姓名时，我流泪了。一种难以言喻的情愫把我和他联系在一起。中国政府和中国人民对这些烈士的尊重和关注令我深受感动。”

“我们期待与俄方相关部门、机构和民间组织一道，寻找更多苏联籍抗日航空英烈史料，让这些为了正义与和平而牺牲的年轻人的事迹，永远记载在历史的丰碑上。”薛莲说。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。舆论认为，苏联籍抗日航空英烈信息更新，是缅怀英烈、铭记历史。

位于南京紫金山北麓的南京抗日航空烈士纪念馆，是国内首座国际抗日航空烈士纪念馆，馆藏第二次世界大战期间中、苏、美等国空军在中国联合抗击侵华日军的丰富史料，纪念馆内的英烈碑上镌刻着4299名中外抗日航空先烈的名字。

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