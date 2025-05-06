新华社北京5月6日电（记者刘杨、成欣）2025年5月6日是中国和欧盟建交50周年纪念日。外交部发言人林剑6日表示，今年中欧之间有很多重要议程。中方欢迎欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩适时联袂来华举行新一次中欧领导人会晤，双方还将举行战略、经贸、绿色、数字等高层对话。

当日例行记者会上，有记者问：今天是中国和欧盟建交50周年纪念日，你如何评价中欧关系过去50年的发展？对双方关系未来发展有何期待？

林剑表示，1975年5月，时任国务院总理周恩来同来访的欧洲经济共同体委员会副主席索姆斯爵士举行会见，宣布中欧建交的决定，这是当时国际关系中的一件大事。

他表示，50年来，中欧形成了强大的经济共生关系，年贸易额从24亿美元增长到7858亿美元，增长了300多倍，现在的一天就相当于从前的一年。双方在应对气候变化等领域开展了富有成效的多边协调合作。这些合作不仅为双方人民带来了实实在在的福祉，也为维护世界稳定繁荣作出重要贡献。

“中欧关系50年发展最宝贵的经验是相互尊重，求同存异。中欧历史、文化、制度不同，但只要双方尊重彼此人民选择的发展道路和社会制度，求同存异，聚同化异，双方就可以在相互学习借鉴和开放合作中实现共同进步、互利共赢、相互成就。”林剑说。

林剑说，当前世界进入百年未有之大变局，国际格局加速演进，单边主义、保护主义、强权霸权严重冲击国际规则和秩序，人类社会再次来到关键十字路口。世界在变，但中欧合作远大于竞争、共识远大于分歧、机遇远大于风险这一基本事实没有变化，中欧都支持多边主义、都支持开放合作这一追求没有变化。中国和欧盟经济总量超过世界三分之一，贸易量超过全球四分之一，只要中欧选择对话合作，阵营对立就不会形成；只要中欧选择开放共赢，经济全球化的潮流就不会发生根本逆转。中欧携手不仅成就彼此，还将照亮世界。

“今年中欧之间有很多重要议程。中方欢迎欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩适时联袂来华举行新一次中欧领导人会晤，双方还将举行战略、经贸、绿色、数字等高层对话。从今天起，双方将先后举办4场庆祝建交的高规格招待会，以及经贸、文化、青年、体育、学术等领域系列活动。”林剑说。

林剑说，在中欧建交50周年这一承上启下的重要时间点，中方期待欧方同中方一道，秉持建交初心，坚持伙伴定位，加强对话合作，妥处分歧差异，推动中欧关系继往开来，书写更多更加精彩成功的中欧合作故事。

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