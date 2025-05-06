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美政府称不再对哈佛大学提供联邦资助

2025年05月06日15:53 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月5日电（记者熊茂伶）美国教育部长琳达·麦克马洪5日表示，哈佛大学未能按照此前联邦政府提出的要求进行改革，联邦政府将不再对其提供新的资助。

　　麦克马洪当晚在社交媒体平台X上发布一封写给哈佛大学校长艾伦·M·加伯的信。她在信中说，哈佛大学“系统性”违反联邦法律，“嘲弄”了美国高等教育体系。她指责哈佛大学被左派人士运营，成为“一个党派的政治倡导组织”。

　　麦克马洪说，哈佛邀请“参与暴力行为、对美国表现出蔑视”的外国学生到校园里来。她还指出，哈佛财务状况不佳、管理不善。

　　麦克马洪在信中说，此前联邦政府要求哈佛进行“符合常识的改革”，政府的优先事项并未改变。这封信意味着哈佛大学不会再获得新的联邦资助，哈佛可以成为一所完全依赖私立资金的机构，仰仗其庞大的捐赠基金运营，从众多富裕校友那里筹集资金。

　　特朗普政府官员4月11日致信哈佛大学，要求学校进行“有意义的治理改革与重组”，否则联邦资金将遭到削减。当月14日，哈佛大学拒绝了特朗普政府的要求。特朗普政府14日晚些时候宣布，将冻结对该校总额22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。

　　此外，特朗普政府还威胁取消哈佛大学招收国际学生的资质、宣布考虑剥夺哈佛大学的免税地位。哈佛大学4月21日对特朗普政府提起诉讼，指控政府试图以冻结联邦资金为手段操纵哈佛大学的学术决策。

　　自今年1月以来，特朗普政府对多所美国高校发出威胁，声称如果校方不调整政策，将面临削减资金的后果。特朗普政府的主要要求包括根除“校园内的反犹主义”、废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措。

(责编：刘叶婷、张悦)

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