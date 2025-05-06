新华社北京5月6日电 专访丨“中俄关系开创大国相处之道的新型范例”——访国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全

新华社记者侯悦

“中俄关系开创大国相处之道的新型范例，有力推动世界多极化进程、促进国际秩序朝着更加公正合理方向发展。”国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全日前在北京接受新华社记者专访时表示。

李永全说，中俄构建的新时代全面战略协作伙伴关系为大国开展深度合作提供了新思路，成为动荡变革世界中的重要稳定力量。

今年是世界反法西斯战争胜利80周年。李永全表示，历史事实充分证明，中俄两国人民为这场胜利作出了不可磨灭的重大贡献，“两国人民分别在亚洲和欧洲主战场英勇顽强抗击侵略者，共同赢得伟大胜利”。

李永全指出，作为当今世界重要大国和联合国安理会常任理事国，中俄两国在国际秩序构建方面拥有广泛共识。面对国际格局深刻演变，两国坚持弘扬正确二战史观、捍卫二战胜利成果，在联合国、上海合作组织、金砖等多边平台深化协作，为全球治理体系注入更多平衡与公正，彰显两个大国在全球事务中的责任与担当。

李永全表示，中俄两国始终坚持平等相待、合作共赢的原则，2024年双边贸易额创下新高。他指出，个别国家近来频频挑起贸易战，破坏多边规则，“这是对全球经济规则的公然挑衅，是丛林法则的极端表现，世界大多数国家都不认可”。他强调，真正可持续的国际合作必须建立在互利共赢的基础上，这样才能使各国共享发展红利。

李永全说，中俄两国人文交流日益密切，为双边关系进一步发展筑牢社会基础。两国以中俄文化年等为契机，持续推进文旅、教育、体育、青年、医疗卫生等领域合作，为两国人民友好传承注入新动力。“人民之间的理解和好感，就是中俄关系的温度。”

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