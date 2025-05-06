新华社圣彼得堡5月6日电 专访｜俄中紧密协作推动世界多极化——访俄罗斯圣彼得堡国立大学教授罗季奥诺夫

新华社记者安晓萌

俄罗斯圣彼得堡国立大学东方系教授罗季奥诺夫日前在圣彼得堡接受新华社记者采访时说，作为全球重要大国，俄罗斯和中国一直保持紧密协作，为推动平等有序的世界多极化注入力量。

罗季奥诺夫说，今年是苏联伟大卫国战争、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这段共同的历史记忆对两国人民意义重大。

在这位东方学家看来，二战历史对俄中两国人民都具有深刻意义。他表示，中国是反法西斯同盟的重要成员，中国人民为世界反法西斯战争的胜利作出了巨大贡献。面对日本军国主义的侵略，中国人民奋起反抗，给予侵略者沉重打击并最终取得胜利。

罗季奥诺夫说，在俄罗斯人心中，二战的胜利记忆是团结民众、应对挑战的重要精神支柱。“先辈的胜利至今仍铭刻在人们心中，为我们提供精神力量，指引前进方向。”

罗季奥诺夫表示，当前俄中关系达到前所未有的高度，双方在诸多领域仍有深化合作的广阔空间。当今世界正加速迈向多极化，这一趋势不可逆转。俄罗斯和中国正是推动多极世界格局的关键力量。

罗季奥诺夫说，中国在国际事务中的立场一贯理性和平衡，越来越多的国家认同中国的立场和做法，并进行借鉴。中国已成为维护国际公平的重要力量。

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