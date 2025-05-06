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韩国政府拨款逾1.88万亿韩元启动灾后重建 全力扶助山火受灾民众重建家园

2025年05月06日15:20 | 来源：人民网-韩国频道
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人民网首尔5月6日电 （周玉波）在3月末席卷韩国庆尚北道、庆尚南道及蔚山等地的特大山火造成重大人员伤亡与财产损失后，韩国政府近日宣布，将投入史上最大规模的灾后重建预算，总额高达1.8809万亿韩元（约合人民币近100亿元），以支持受灾地区基础设施重建与居民生活恢复。

此次灾情被韩国政府定性为自1987年有统计以来最大规模的山林火灾，共造成183人伤亡（其中27人死亡）、10.4万公顷森林焚毁，3800余栋住宅、1.7万台农业机械以及数千公顷农作物严重受损。相关区域已被宣布为特别灾难地区。其中，建于公元618年的孤云寺几乎完全被烧毁，30处国家级文化遗产受到不同程度的损毁。

根据韩国中央灾难安全对策本部5月2日发布的方案，此轮重建资金中包括对私有设施4954亿韩元、公有设施1.3855万亿韩元的修复支持。韩国政府不仅全面上调了受灾居民的支援标准，还制定了涵盖住房、农业、中小企业、心理健康、基础设施与生态修复等在内的综合恢复计划，力图实现受灾地区的“全面重生”。

韩国中央灾难安全对策本部有关负责人视察山火灾情。图源：韩国中央灾难安全对策本部

针对因山火造成房屋全毁的居民，韩国政府决定将基础补助上调至最少1亿韩元，远高于过去最高2000万韩元的援助水平。此外，住宅拆除及废弃物处理费用将由国家全额承担，进一步减轻灾民负担。

在农业方面，六大主要农作物（如苹果、桃、柿子）和八种林产作物的受损补助率由原本的50%提升至100%；农机支持范围也由11种扩大至38种，补助比例上调至50%。此外，对牲畜、果树等长期收入中断项目的生计补助最长期限延至12个月。

对中小企业与个体工商户而言，原有500万韩元的支持额度翻倍至1000万韩元，并首次将企业厂房拆除及清理费用纳入财政补贴范围。政府还计划通过商品券、旅游补助与地方经济振兴计划等多维度扶持地方经济复苏。

为确保受灾居民获得长效性支持，韩国政府将为失去住宅者提供临时组装住房并计划新建1000套永久性小型租赁住宅，预计在雨季前完成安置。同时，所有灾民将配备“1:1对口公务员”，跟踪推进住房安置、医疗支持与心理康复等全过程服务。

对整村被焚毁、面临人口流失风险的地区，韩国政府将推进“村落共同体复兴项目”，结合道路、水电、警报系统等基础设施建设，增设居民便利设施与公共文化空间，支持村庄生态重建与地方特色产业恢复。

受损的769处公共设施将在维持原功能基础上实施快速重建，国家文化遗产与传统寺庙的复原工作则将从2026年起分阶段推进。政府还计划投入23亿韩元补贴用于全国支援直升机的出动费用。

鉴于大面积森林受损恐引发山体滑坡等次生灾害，韩国政府正通过“灾后地质风险联合检查”机制，对重点区域开展紧急安全评估并完成防护施工，力争在雨季前完成居民生活圈内的应急防灾工程。

韩国中央灾难安全对策本部本部长高绮童表示，此次援助方案综合考虑了受灾严重性与实际需求，将以最大努力帮助居民尽早恢复日常生活，并防范次生灾害的发生。

(责编：刘叶婷、张悦)

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