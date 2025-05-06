人民网巴西利亚5月4日电 （记者陈一鸣、邵世均）贝洛奥里藏特消息：近日，由华中科技大学主办的“万里茶道建筑遗产与茶文化双主题展”（巴西站）在巴西米纳斯吉拉斯联邦大学拉开帷幕。

巴西民众正在观看“万里茶道建筑遗产与茶文化双主题展”。策展团队供图

据展览总策划、华中科技大学教授刘小虎介绍，“万里茶道建筑遗产与茶文化双主题展”以2019年被正式列入《中国世界文化遗产预备名单》的万里茶道为主线，追溯其10年申遗历程，通过“源、艺、道、享”四大板块和10余项数字技术激活历史记忆，计划在中国、巴西、俄罗斯三国巡展。

据巴西站策展人、米纳斯吉拉斯联邦大学教授娜塔查·雷纳介绍，尽管万里茶道并未延伸至南美，但米纳斯吉拉斯联邦大学对其文化遗产价值的探索已持续多年，使本次展览得以首次引入非途经国巴西的学术力量。

据介绍，巴西米纳斯吉拉斯联邦大学近5年发表多篇与万里茶道相关的论文，研究领域从羊楼洞古街保护到茶道对城市形态的影响。中巴双方团队创造性提出对比研究，将巴西咖啡贸易线路与万里茶道进行对比。

“我们不是在研究‘他们的文化’，而是在人类共同遗产中寻找自我。”娜塔查·雷纳说。

巴西米纳斯吉拉斯联邦大学孔子学院中方院长崔广莹在开幕式上表示，孔院将开设“茶道汉语”课程，将语言教学与文化遗产推介相结合。

起源于17世纪的万里茶道，南起中国福建武夷山，北至俄罗斯圣彼得堡，全长超1.3万公里，纵贯中蒙俄，是历史上跨越陆地距离最长的商贸通道，与享誉世界的古代丝绸之路、茶马古道、海上丝绸之路等，共同构成了中国乃至世界历史上东西方经济文化交流的重要渠道。

国际古迹遗址理事会副主席莱昂纳多·卡斯崔奥塔出席展览开幕式。

在开幕式上，嘉宾为巴西学生讲解“茶”字。策展团队供图

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