新华社北京5月6日电 韩国最大在野党共同民主党5日表示，该党要求首尔高等法院将总统候选人李在明所涉案件的重审推迟至总统选举后。如果法院在总统选举前作出判决，李在明的参选资格可能受影响。

4月27日，在韩国高阳，李在明在当选共同民主党总统候选人后致辞。新华社发（全休相摄）

共同民主党选举对策委员会高级官员尹昊重当天在记者会上说，该党要求首尔高等法院在12日前、即总统选举拉票活动开始前作出推迟重审李在明案的决定。如果法院不推迟重审，共同民主党将动员国会作出“处罚”。

按韩国媒体说法，尹昊重所说“处罚”指的是共同民主党可能推动弹劾韩国大法院（最高法院）院长曹喜大。

韩国大法院本月1日对李在明涉嫌违反《公职选举法》案作出三审判决，推翻二审无罪判决，将案件发回首尔高等法院重审。首尔高等法院定于15日首次开庭审理。

李在明面临的司法风险为其总统竞选之路带来不确定性。《公职选举法》规定，参选者因选举相关犯罪被判处100万韩元以上罚款时，将剥夺被选举权5年；若判处有期徒刑以上刑罚，剥夺期限将延长至10年。若无被选举权则无法参选总统。

韩国第21届总统选举定于6月3日举行。民调机构“真实计量器”5日发布的民调结果显示，假设选举呈“三人对决”格局，李在明的支持率为46.6%，国民力量党候选人金文洙的支持率为27.8%，改革新党候选人李俊锡的支持率为7.5%。如果参与对决的人选分别为李在明、前国务总理韩德洙和李俊锡，三人的支持率分别为46.5%、34.3%和5.9%。（张旌）

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