新华社德国慕尼黑5月6日电 专访｜关税“筑墙”挡不住合作步伐——访德国巴伐利亚州副州长艾旺格

新华社记者李函林

“从巴伐利亚州的立场出发，我们坚决反对任何形式的惩罚性关税。”德国巴伐利亚州副州长兼州经济、发展和能源部长胡贝特·艾旺格日前接受新华社记者专访时表示，贸易壁垒只会损害全球经济，巴伐利亚州企业和民众更希望看到开放、公平、稳定的国际合作。

近期，美国政府关税政策引发德国企业界担忧。艾旺格表示，关税政策正在破坏全球供应链稳定，直接威胁依赖国际市场的德国制造业利益。“宝马等巴伐利亚州大型制造商在全球多地设有工厂，部分产品需返销欧洲本土，关税政策将直接损害这些企业的市场布局。”

“我们的企业往往在多国布局，比如在一国采购零部件，运往德国组装加工，再出口到第三国。一旦多个环节被关税阻断，首先受影响的就是我们。”艾旺格说，德国企业依赖稳定的全球市场和多边贸易秩序，不希望成为贸易摩擦的“夹心层”。

在他看来，主要经济体不应陷入相互加征关税的恶性循环，而应以规则为基础，通过对话和协商解决分歧。“美国对贸易伙伴加征关税，往往会引发报复性措施。理想的做法是各方推动更开放和自由的贸易环境，这将有助于促进各国间的合作与共同繁荣。”

作为德国经济最发达的联邦州之一，巴伐利亚州长期重视对华经贸关系。这里不仅是宝马、西门子、奥迪、安联等跨国企业总部所在地，也是众多中国企业在欧洲发展布局的重点区域。目前，约有500家中国企业在巴州投资运营，超过2000家本地企业与中国保持直接业务往来。

艾旺格认为，德中经济合作应超越地缘政治干扰，持续向互利共赢的方向深化发展。他说，中国一直是巴伐利亚州非常重要的贸易伙伴。中国企业在新产品开发和新商业模式落地方面非常高效，基础设施建设和投产速度也令人印象深刻，“这种高效率和灵活性正是与中国供应商保持紧密合作的德国企业尤为看重的”。

艾旺格表示，德中两国在人工智能领域的科研交流日益密切，相信这将带来新的合作机遇。他还期待在可再生能源、绿色产业等方面深化与中方的技术和投资交流。“我相信中国企业将继续扩大其全球市场份额。我们始终对优质产品持开放和欢迎态度。”

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