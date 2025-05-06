新华社莫斯科5月6日电（记者栾海）俄罗斯研究人员领衔的国际团队日前在英国《生物材料科学》杂志上报告说，他们开发出一种牙科治疗新材料，可抑制有害菌并模拟牙齿表面微观形态结构进行修复，在口腔临床治疗方面具有广泛的应用前景。

链球菌属等细菌能在牙齿上形成牙菌斑并引发表面损伤，目前一般使用含氟防护涂层预防龋齿，但清洁口腔时容易被洗掉。为应对这一问题，俄罗斯沃罗涅日国立医科大学和埃及爱资哈尔大学等机构的研究人员，利用聚二羟基喹啉和牙釉质的主要矿物成分纳米晶体羟基磷灰石研制出一种新的牙科治疗涂层材料。

试验显示，将含有上述两种成分的涂层材料涂抹到受损牙齿表面并等待约30分钟后，这种材料会凝固并形成分布均匀的薄层。在这一过程中，涂层材料中含有的纳米晶体羟基磷灰石成分会聚集和定向排列，并能模仿天然牙釉质的力学性能，达到与牙釉质近似的显微硬度值。

显微硬度是一种压入硬度，反映被测物体对抗另一硬物体压入的能力。研究人员介绍说，经扫描电子显微镜检验，这种涂层能紧密附着在牙釉质上并模拟牙齿表面的自然纹理，其显微硬度值仅比健康牙釉质低10%至20%。测试还显示，这种涂层材料能破坏链球菌属细菌的细胞，抑制其活性，阻碍牙菌斑形成。

研究论文主要作者帕维尔·谢列金说，这项研究开发的牙科生物仿生学技术同时展现出抗菌和固化作用，对于未来口腔临床应用具有较大潜力。下一阶段，研究团队将在模拟临床条件下研究新涂层的耐久性等。

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