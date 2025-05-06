活动现场。医疗队供图

人民网内罗毕5月4日电（记者黄炜鑫）雅温得消息：中国（山西）第24批援喀麦隆医疗队雅温得分队全体队员日前受邀参加雅温得妇儿医院五一劳动节庆祝活动。

雅温得妇儿医院院长切·金斯利·苏表示，该院由中国政府援建，守护了无数喀麦隆妇女儿童的生命健康。数十年来，一批批中国医生跨越山海，以精湛医术和仁心大爱救治患者、传递希望。中国医疗队的无私奉献是喀麦隆人民的福祉。

据悉，自2024年12月抵达喀麦隆以来，中国（山西）第24批援喀麦隆医疗队雅温得分队累计接诊门诊患者4200余人次，收治住院患者300余人，完成手术近300例；开展中医针灸治疗1300余人次，实施麻醉140余例，完成复杂CT检查200余次，赢得当地患者和医护人员的肯定。

未来，山西省将选派专业团队与该院开展科室深度协作，通过“优势强化+短板提升”模式，助力医院综合实力再上新台阶。医疗队总队长康益炯表示，期待合作方案尽快落地，惠及更多当地患者，续写中喀友谊新篇章。

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