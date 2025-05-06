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今年前4个月赴泰外国游客同比下降

2025年05月06日10:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月5日电 (记者简承渊)当地时间5月3日，泰国旅游与体育部发布的统计数据显示，2025年前4个月有1209万人次访问泰国，与去年同期相比略微下降0.26%。然而，旅游收入同比增长5.24%，达到5768.5亿泰铢(约合1227.3亿元人民币)。

前4个月赴泰外国游客人数排名前10的国家是：中国、马来西亚、俄罗斯、印度、韩国、英国、德国、美国、法国、日本。

旅游业是泰国主要经济支柱之一，赴泰外国游客数量下降引起泰国政府的担忧。泰国总理佩通坦3日召集泰国旅游与体育部、泰国国家旅游局官员开会，讨论刺激旅游业的措施。

佩通坦表示，由于全球经济状况以及近期的地震和负面信息等因素影响，泰国最近的旅游数据没有达到预定目标。政府必须采取适当措施来应对挑战。

泰国旅游与体育部部长索拉翁表示，中国是泰国重要的游客来源地，是振兴泰国旅游业的关键因素。他已指示该部与相关机构举行会议，制定措施以吸引更多中国游客赴泰旅游。

(责编：贾文婷、杨牧)

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