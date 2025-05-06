中国医疗队专家与当地医生协同手术。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡5月4日电（记者邹松） 中国（江苏）第34期援桑给巴尔医疗队近日在妇科领域实现了一次意义非凡的跨岛合作。来自桑给巴尔岛医疗点的妇科专家秦珊珊、麻醉科李广明与奔巴医疗点的妇科专家胡林义在奔巴岛阿卜杜拉·姆才医院成功为两位患者实施高难度妇科手术。这是医疗队首次实现桑给巴尔岛与奔巴岛之间的医疗力量深度联动。

本次手术的两位患者病情复杂，手术要求高，尤其是在设备有限、资源不足的情况下，治疗面临不小挑战。为保障手术顺利进行，两个医疗点的专家提前进行病例讨论和方案制定，术前、术中密切配合，展现出高度的专业精神与团队默契。两台手术顺利完成，患者术后恢复良好。

此次跨岛合作不仅让患者得到了及时、有效的救治，也让当地医生和群众深受感动。阿卜杜拉·姆才医院妇科医生希达亚·阿卜杜拉·赛义德在手术后动情地说：“这不只是一次手术，更是一堂生动的教学课。中国医生带来了新的技术和理念，也带来了对患者最真诚的关怀。他们让我们看到了医学不仅是技术，更是爱与责任。”

此次合作的成功，不仅提升了当地医院的诊疗能力，更为未来桑给巴尔岛和奔巴岛两地的常态化协作提供了经验。跨岛联合，资源共享，正在成为援桑医疗工作新的发展方向。

未来，中国援桑给巴尔医疗队将继续秉持“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的精神，深化技术帮扶，传递中国温度，为更多桑给巴尔人民带来希望与健康。

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