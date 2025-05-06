新华社伊斯兰堡5月5日电 巴基斯坦三军新闻局5日发表声明说，巴军方当天成功试射了“法塔赫系列”地对地导弹。这是进入5月以来巴军方第二次宣布成功试射导弹。巴基斯坦外交部同日发表声明说，巴方已决定正式向联合国安理会通报有关南亚局势的最新进展。

印巴再次交火

巴基斯坦军方官员5日告诉新华社记者，当地时间4日23时45分左右，印军向克什米尔地区印巴实际控制线巴方一侧的多个哨所开火，巴军“全力反击”。

印度军方表示，5月4日夜间至5月5日凌晨，克什米尔地区印巴实控线附近巴方哨所再次向印方进行了轻武器射击，印度军队迅速予以回击。这是克什米尔枪击事件发生后，双方在实控线附近连续第11天进行交火。

4月22日，印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件，造成重大人员伤亡。随后印度与巴基斯坦均采取强硬措施，引发局势升级。

近几日来，印巴之间紧张局势仍在不断升级。印度政府5月2日宣布立即禁止从巴基斯坦直接或间接进口所有商品。巴基斯坦政府则于5月4日宣布，禁止通过陆路、海路和航空转运进口原产于印度的货物，并禁止第三国向印度出口的货物从巴基斯坦过境。

印度通信部3日发布公告表示，印度决定暂停与巴基斯坦的所有邮件和包裹递送。

另据印度媒体新德里电视台5日报道，印度已经切断了杰纳布河伯格利哈尔大坝的水流，并计划在杰赫勒姆河基萨甘加大坝采取类似措施。

巴三天内两射导弹

巴基斯坦三军新闻局5日发表声明说，巴军方当天成功试射了“法塔赫系列”地对地导弹。此次试射是巴基斯坦正在进行的代号为“印度河演练”的军事演习的一部分，旨在确保部队的作战准备状态，验证导弹先进的导航系统、增强的精度等关键技术参数，此次导弹试射射程为120公里。

巴军方高级官员、战略组织军官、科学家和工程师见证了此次试射。巴军方高级官员表示，相信巴军能够“挫败任何侵犯巴基斯坦领土完整的行径”。

声明并未透露导弹发射地点和弹着点位置。

2021年10月11日，印度军人在印控克什米尔斯利那加街头执勤。新华社发（贾韦德·达尔摄）

巴基斯坦军方2021年8月成功试射了自主研发的“法塔赫-1”制导多管火箭系统，后于2023年12月和2024年5月分别成功试射了“法塔赫-2”武器系统，后者射程可达400公里。

本月3日，巴军方宣布成功试射了“阿布达利”地对地弹道导弹，射程达450公里。

向联合国通报局势进展

巴基斯坦外交部5日发表声明说，巴方已决定正式向联合国安理会通报有关南亚局势的最新进展。巴方将特别向安理会通报印度的“侵略行径、反复挑衅和煽动性言论对地区及全球和平稳定构成了何种严重威胁”，以及印度“试图非法单边暂停《印度河用水条约》的行为明显违反其国际义务”，并呼吁安理会采取适当措施应对上述“令人担忧的事态发展”。

5月2日，在位于纽约的联合国总部，巴基斯坦常驻联合国代表阿西姆·伊夫蒂哈尔·艾哈迈德在新闻发布会上讲话。新华社发（联合国供图/马克·加滕摄）

巴基斯坦总理办公室4日发表声明说，总理夏巴兹当天在同马来西亚总理安瓦尔通话时表示，巴方欢迎马方参与对克什米尔枪击事件进行透明、可信、中立的国际调查。（记者：蒋超、杨恺、伍岳、陈冬书）

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