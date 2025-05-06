新华社德黑兰5月5日电（记者沙达提）伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，伊朗不会寻求将其核项目军事化。

巴加埃在首都德黑兰举行的新闻发布会上说，伊朗已经明确宣布并在实践中证明，“我们从来没有、将来也不会寻求使我们的核项目军事化”。“如果美方真诚地要求伊朗不要拥有核弹，那么许多问题将是可以解决的。”

巴加埃还说，伊朗在和平利用核能权利问题上的立场是坚定的，是基于国际法的。伊朗准备继续通过基于对话的外交途径，解决有关其核项目和解除美国制裁的问题。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社5日报道，伊朗外长阿拉格齐当天在社交媒体上发文强调，以“相互尊重和共同利益”为基础的外交是伊美间接谈判达成协议的唯一可行途径。他还警告以色列不要影响美国的外交努力。

美国与伊朗4月12日在阿曼首都马斯喀特举行了首轮间接谈判，这是自2018年5月美国单方面退出伊核协议以来双方首次正式开启谈判。此后，双方分别于4月19日和26日举行了两轮间接谈判。5月1日，阿曼外交大臣巴德尔在社交媒体上发文说，“因后勤原因”，原定于5月3日举行的美伊第四轮间接谈判被推迟，新的谈判日期将在各方协商一致后另行公布。巴加埃同日发表声明表示，伊朗仍致力于达成“公平和持久的协议”。

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