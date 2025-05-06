新华社布加勒斯特5月5日电（记者张改萍）在罗马尼亚社会民主党5日决定退出执政联盟后，来自该党的罗总理乔拉库当天宣布辞职。

社会民主党5日在其全国委员会会议上一致决定，退出与国家自由党、罗马尼亚匈牙利族民主联盟以及少数族裔代表组成的执政联盟。乔拉库随后在社会民主党总部表示，总统选举首轮投票后执政联盟已失去合法性，他将辞去总理职务。

乔拉库说，尽管社会民主党决定退出执政联盟，其部长将暂时留任，以保障政府正常运转，同时将与联盟伙伴就政府过渡安排进行磋商。他还宣布，社会民主党不会在即将举行的总统决选中支持任何一位候选人。

当晚，罗马尼亚总统府在乔拉库向罗临时总统博洛让递交辞呈后发布通报说，“明天上午将任命临时总理”。

罗马尼亚4日重新举行总统选举投票。罗选举机构5日公布的计票结果显示，没有候选人在首轮投票中获得超半数选票，得票率居前两位的罗马尼亚人团结联盟党主席乔治·西米翁和独立候选人、布加勒斯特市长尼库绍尔·达恩将进入5月18日举行的第二轮投票。而由执政联盟推举的候选人安东内斯库排名第三，未能晋级。

去年11月24日，罗马尼亚举行总统选举第一轮投票。当年12月6日，罗宪法法院裁定第一轮投票结果无效。

去年12月1日，罗马尼亚举行议会选举，社会民主党在议会中拥有约22%的席位，为议会第一大党。同月23日，社会民主党领导人乔拉库领导的新一届政府通过议会信任投票，随后在总统府宣誓就职。

(责编：刘叶婷、张悦)