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刚果（金）政府与反政府武装开启新一轮对话

2025年05月06日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社金沙萨5月5日电（记者史彧 郑扬子）据刚果（金）媒体5日报道，刚果（金）政府与反政府武装组织“M23运动”的新一轮对话已于4日在卡塔尔首都多哈开启。

　　刚果（金）奥卡皮电台援引消息人士的话报道，刚果（金）政府和“M23运动”代表团已于上周末陆续抵达多哈。目前的对话仍处于初步阶段。

　　美国非洲事务高级顾问布洛斯5日在社交媒体宣布，刚果（金）和卢旺达提交了一份和平协议草案。

　　4月23日，刚果（金）政府发表声明说，刚果（金）政府与“M23运动”日前在多哈举行对话，双方就推动停火与和平进程达成共识。4月25日，刚果（金）和卢旺达在美国华盛顿签署原则宣言，以推动实现刚果（金）东部和非洲大湖区和平。根据原则宣言，两国承诺在5月2日前制定和平协议草案。

　　近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍省和南基伍省等地不断发起攻势。冲突造成大量平民伤亡和流离失所。

　　自2021年底“M23运动”重新活跃以来，刚果（金）与卢旺达之间的关系日趋紧张。刚果（金）指责卢旺达支持“M23运动”。卢旺达则指责刚果（金）军方与卢旺达反政府势力“卢旺达解放民主力量”结盟，后者涉嫌参与了1994年卢旺达种族大屠杀。今年1月，刚果（金）外交部宣布召回该国驻卢旺达外交官，并要求卢旺达在48小时内停止在刚果（金）的外交和领事活动。

(责编：刘叶婷、张悦)

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