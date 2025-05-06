新华社科威特城5月5日电（记者尹炣）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台5日报道，美国和以色列当天对也门荷台达省发动了至少48次空袭。

这张5月5日发布的未注明拍摄地点的照片显示，以色列空军战斗机飞往也门荷台达省执行空袭任务。新华社发（以色列国防军供图）

报道说，空袭的目标是该省首府荷台达市的机场和一家水泥厂，以及一些军事基地。

当地居民告诉新华社记者，荷台达港几乎所有设施都被摧毁或者受损。几家私营工厂也在空袭中被毁。

以色列公共广播公司5日援引以高级安全官员的话说，以色列和美国战机当天对也门实施了联合空袭，投掷了50枚炸弹，摧毁了也门荷台达港和混凝土生产厂。

这张5月5日发布的未注明拍摄地点的照片显示，以色列空军战斗机飞往也门荷台达省执行空袭任务。新华社发（以色列国防军供图）

4日早些时候，胡塞武装宣布向以色列本-古里安国际机场发射了一枚高超音速导弹并命中目标。据以色列媒体报道，以方动用“箭”式反导系统以及美军部署的“萨德”反导系统拦截来袭导弹，但未能成功。以总理办公室当晚发表声明说，针对也门胡塞武装对本-古里安国际机场发动导弹袭击，以色列将对该组织及其盟友伊朗进行报复。

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