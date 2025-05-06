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联合国秘书长表示愿就印巴局势进行斡旋

2025年05月06日08:43 | 来源：新华网
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5月5日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者见面会上讲话。新华社记者 谢锷 摄

新华社联合国5月5日电（记者潘云召）联合国秘书长古特雷斯5日就印度和巴基斯坦当前紧张局势表示，他愿为两国政府提供斡旋，以促进和平。

古特雷斯在当天举行的记者见面会上说，印巴之间的紧张局势正达到多年来的“最高点”，他对此深感痛心。他再次强烈谴责4月22日印控克什米尔地区发生的恐怖袭击，并向遇难者家属表示慰问。他强调，针对平民的袭击行为是不可接受的，必须通过可信和合法的手段将肇事者绳之以法。

古特雷斯强调，“军事方案并非解决方案”。在目前这个关键时刻，至关重要的是避免一场“可能轻易失控”的军事对抗。他呼吁印巴双方保持“最大限度的克制”。

5月5日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者见面会上讲话。新华社记者 谢锷 摄

古特雷斯表示，联合国支持任何有助于缓和局势、推动外交和重新致力于和平的倡议。他愿意为两国政府提供斡旋，以促进和平。

4月22日，印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件，造成重大人员伤亡。随后印度与巴基斯坦均采取强硬措施，引发局势升级。

(责编：刘叶婷、张悦)

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