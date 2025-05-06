新华社耶路撒冷5月5日电（记者陈君清 冯国芮）以色列总理内塔尼亚胡5日在社交媒体上表示，以色列计划在加沙地带扩大的军事行动将是“高强度”的。据以媒体报道，内塔尼亚胡称此次军事行动计划重点将转向“占领领土并在加沙地带维持以军的持续存在”。

内塔尼亚胡表示，此次行动目标是击败巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），并在此过程中确保被扣押人员获释。以军将调整战略，不再像此前那样，在摧毁哈马斯基础设施后撤离，“现在的意图正相反”。他还说，加沙地带的平民将被转移，此举是“为了保护他们”。

以色列《国土报》5日援引一名以色列高级官员的话报道，内塔尼亚胡在以安全内阁的讨论中表示，此次军事计划不同以往，其重点将从突袭行动转向“占领领土并在加沙地带维持以军的持续存在”。该官员还说，内塔尼亚胡仍在推动有关加沙地带平民转移至第三国的计划，目前正就此与多个国家进行磋商。

以色列媒体5日稍早时报道，以色列安全内阁批准了扩大在加沙地带的军事行动计划。以军总参谋长扎米尔4日表示，已向数万名预备役军人发出征召令，以支持扩大在加沙地带的军事攻势。

以色列和哈马斯今年1月达成加沙地带停火协议，但第二阶段停火谈判迟迟未能推进。以方以哈马斯拒绝接受美国政府提出的后续停火方案和释放以方被扣押人员为由，自3月18日起恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动，行动范围随后不断扩大。

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