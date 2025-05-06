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中企承建哈萨克斯坦沥青厂扩能改造项目正式投产

2025年05月06日08:41 | 来源：新华网
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这是5月5日在哈萨克斯坦阿克套拍摄的里海沥青厂设施。新华社发（中信建设有限责任公司供图）

新华社阿拉木图5月5日电（记者苟洪景）哈萨克斯坦里海沥青厂扩能升级改造项目投产仪式5日在哈西部城市阿克套举行。

里海沥青厂由中国中信建设有限责任公司承建，改造后原油年处理能力从每年100万吨提升至150万吨，沥青年产量由50万吨增至75万吨，将有效缓解哈萨克斯坦基础设施建设所需的道路沥青缺口，成为中哈共建“一带一路”的又一务实合作成果。

5月5日，员工参加在哈萨克斯坦阿克套举行的里海沥青厂扩能升级改造项目投产仪式。新华社发（中信建设有限责任公司供图）

哈萨克斯坦国家石油天然气公司总裁哈谢诺夫说，在改造过程中，中方的施工质量与效率“令人赞叹”，充分展现了专业施工组织能力和履约精神。

中信建设该项目经理刘宏亮说，项目团队将继续深耕哈市场，推进当地亟需的国计民生项目落地，为共建“一带一路”作出贡献。

5月5日，嘉宾出席在哈萨克斯坦阿克套举行的里海沥青厂扩能升级改造项目投产仪式。新华社发（中信建设有限责任公司供图）

里海沥青厂是哈萨克斯坦独立后建设的第一个大型石化项目，也是中亚地区唯一专门生产高标准道路沥青的炼厂，2013年建成投产。工厂由中国中信集团和哈萨克斯坦国家石油天然气公司共同投资，中信建设承建。随着哈萨克斯坦公路建设需求扩张，里海沥青厂改扩建工程于去年5月正式启动，中信建设在原厂址基础上实施扩能升级改造。

(责编：刘叶婷、张悦)

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