东方超市是德国规模最大的亚洲连锁超市之一，不仅在自营超市中销售多种中国农食产品，同时向德国销售商和餐饮企业供货。图为在位于德国勃兰登堡州的东方超市货运中心，工作人员在接收刚刚运抵的货物。

图为本报欧洲中心分社肖晶摄