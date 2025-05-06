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中国味道丰富欧洲农食产品市场

2025年05月06日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　法国知名精品咖啡烘焙品牌TANAT今年推出两款产自云南保山红龙庄园的小粒咖啡产品。该品牌首席烘焙师托马·克莱芒表示，所选的云南咖啡豆口感柔和细腻，兼具丰富的层次与地域特色。图为该品牌位于巴黎的一家门店内，咖啡师在冲泡云南咖啡。
　　本报法国分社 葛兰·热尔沃摄

　　在西班牙马德里一家超市内，当地消费者正在选购产自河北省辛集市的梨。
　　本报西班牙分社 大卫·阿玛尔摄

　　2024年6月，在希腊雅典举行的“茶和天下·雅集”活动中，当地民众品尝武夷山大红袍、赤壁青砖等中国名茶。
　　索蒂里斯·安杰利斯摄

　　品茶已经成为许多意大利人的日常生活习惯。意大利茶业与花草茶协会主席马可·贝托纳十分喜爱中国茶，并收藏有正山小种、普洱茶等多种中国名茶。图为马可·贝托纳在展示茶艺。
　　本报意大利分社 菲利普·布蒂塔摄

　　东方超市是德国规模最大的亚洲连锁超市之一，不仅在自营超市中销售多种中国农食产品，同时向德国销售商和餐饮企业供货。图为在位于德国勃兰登堡州的东方超市货运中心，工作人员在接收刚刚运抵的货物。
　　图为本报欧洲中心分社肖晶摄

　　图为东方超市员工在清点刚运抵货运中心的龙口粉丝。作为中国最早与欧盟互认的地理标志产品之一，龙口粉丝一直深受德国顾客的青睐。
　　图为本报欧洲中心分社肖晶摄

　　在2025年德国柏林国际果蔬展览会上，山东省三慧食品有限公司工作人员向当地客商推介安丘大姜。
　　鲁兰德·斯特凡摄

　　近年来，大量中国农食产品通过中欧班列运至欧洲各地，供广大消费者购买享用。图为在中欧班列的重要节点——德国杜伊斯堡，来自中国的货柜堆满货运场站。
　　本报欧洲中心分社 依 琳摄

　　在比利时布鲁塞尔一家超市，当地顾客在选购产自中国的木耳、香菇等干货食材。
　　娜达利·徐摄

　　德国柏林的超市中，四川郫县豆瓣、山西老陈醋等“中国味道”摆上货架；法国巴黎街头的咖啡馆，飘出阵阵云南咖啡的馥郁醇香；一列列中欧班列跨越山海，将茶叶、水果、大米等中国高品质农食产品送上欧洲多国民众的餐桌……

　　农食产品贸易是中欧经贸合作的重要内容。2021年3月，中欧地理标志协定正式生效实施，为中国相关产品提高知名度、开拓国际市场提供了新机遇。2024年，中国农产品对欧盟出口达122.1亿美元。越来越多中国特色优质名品进入欧洲市场，获得消费者认可。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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