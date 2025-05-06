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法国宣布投资1亿欧元吸引外国科研人员

2025年05月06日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社巴黎5月5日电  （记者罗毓）法国总统马克龙5日宣布，在美国减少对科学的资助之际，法国政府将通过“法国2030”国家投资计划额外提供1亿欧元来吸引外国的科研人员，特别是来自美国的科研人员。

　　当天，“选择欧洲科研”大会在巴黎索邦大学举行，旨在鼓励全球的科研人员选择欧洲和法国作为工作地点。马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧洲多所大学校长、研究机构负责人和政府官员、企业家等出席活动。

　　马克龙在会上还抨击了美国政府的科学政策。他说，没有人会想到，一个经济模式如此依赖自由科学的国家，会犯这样的错误。“面对各种威胁，欧洲必须成为一个避风港。”

　　冯德莱恩在会议闭幕时宣布，欧盟将在2025至2027年期间设立一项新的5亿欧元资金计划，“使欧洲成为一个吸引研究人员的地方”。“对基础、自由和开放研究的投资正受到质疑，这是巨大的错误。”她说。

　　本届美国政府削减科研经费、裁撤专业人员的系列举动令诸多科研和专业人士不安，其中不少人考虑离开美国。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月06日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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